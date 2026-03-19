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El drástico cambio que tendrán las habitaciones de hotel desde 2030: la norma europea bajo la que se regirán a partir de entonces

Algo que habrá que cumplir a rajatabla

El drástico cambio que tendrán las habitaciones de hotel desde 2030: la norma europea bajo la que se regirán a partir de entonces

El drástico cambio que tendrán las habitaciones de hotel desde 2030: la norma europea bajo la que se regirán a partir de entonces / Freepik

Benito Domínguez

Si eres un habitual usuario de hoteles, ya sea por cuestiones de trabajo o de ocio, debes saber que estas habitaciones sufrirán un drástico cambio en 2030 debido a una norma europea bajo la que se regirán a partir de entonces.

Y es que hay una característica que tienen la mayoría de ellas que dejarás de ver. Nos estamos refiriendo a los amenities, esos botecitos con champú y gel que suelen dejar en las habitaciones para que los huéspedes disfruten de ellos. Unos botecitos que muchas personas también se dedican a coleccionar como recuerdo de su estancia en el hotel.

Pues va a haber una nueva normativa que afectará a toda la UE que eliminará estos botecitos y los sustituirá por dispensadores, que son rellenables y mucho más comprometidos con el medio ambiente.

Una medida que no solo afectará a los hoteles, ya que lo que se persigue es luchar contra los productos de usar y tirar, así que estarán afectados también otros establecimientos hosteleros.

De momento, y aunque habrá que esperar hasta 2030, en algunos países ya se están aplicando medidas al respecto.

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