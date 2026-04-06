Tus desayunos no volverán a ser lo mismo con la nueva cafetera de Lefties. Un accesorio que dará un nuevo aire a tus desayunos con su prensa, un sistema que permite que el café conserve todo su aroma y sabor.

Además, no ocupa espacio por sus pequeñas dimensiones: 10 centímetros de diámetro y 18 de alto. En cuanto a su capacidad, es ideal para hacer casi 800 mililitros de café.

Otro de sus puntos a favor es su bonito diseño. Sencillo, práctico y elaborada con borosilicato.

El borosilicato, el material preferido por los amantes del cold brew

El uso de cafeteras cold brew de vidrio borosilicato se ha popularizado entre los aficionados al café debido a su capacidad para extraer sabores suaves y a su estética elegante.

El café es más que una simple bebida, es una experiencia sensorial. Algo que hace a las cafeteras cold brew de vidrio borosilicato muy especiales es la forma en que preservan el sabor y aroma del café. ¿Alguna vez has notado cómo algunas cafeteras logran un café con un sabor más suave y menos ácido? Esto se debe a que el método cold brew extrae el café en frío, permitiendo que los aceites naturales y los sabores ricos se liberen sin las amarguras que suelen aparecer en el proceso de preparación caliente.

Colas kilométricas en Lefties para conseguir la cafetera definitiva por menos de 10 euros: de acero inoxidable y perfecta para cualquier cocina / Lefties

Tienda del Grupo Inditex

Fundada en 1999, su centro logístico se encuentra en Tordera, Barcelona, España, operando internacionalmente desde 2014. Actualmente, cuenta con una red de 170 tiendas en 8 países. Con frecuencia es conocida como la cadena low cost de Inditex.

En octubre de 2023 inauguró una tienda de 6 plantas en Valencia, situada en un emblemático edificio de la capital, haciendo esquina entre la calle Colón y el paseo peatonal de Ruzafa. Este antiguo edificio fue creado para ser tienda del mítico comercio valenciano Lanas Aragón, luego acogió a la cadena británica Marks and Spencer y posteriormente fue otra de las que El Corte Inglés tenía en la capital del Turia).