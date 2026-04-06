¿A quién no le gusta despertarse con un rico y completo desayuno, que además, incluya un zumo de naranja recién exprimido? Pues ahora es muy fácil gracias a Lidl. El supermercado alemán ha tirado los precios por la ventana con un exprimidor eléctrico de la marca Silvercrest.

Con 25 W de potencia, este pequeño electrodoméstico promete preparar zumos de fruta fresca en solo unos segundos. Además, incluye 2 conos de prensado para diferentes tamaños de fruta (por ejemplo, naranjas, pomelos o limones).

También cuenta con un accesorio de tamiz con regulador para un contenido de pulpa ajustable y para recoger las semillas. Todo con el objetivo de que puedas disfrutar en poco tiempo de un rico y sano zumo de fruta.

Colas kilométricas en Lidl desde mañana para conseguir el exprimidor más barato y potente del mercado: solo 7,99 euros / Lidl

Capacidad: aprox. 600 ml

Potencia: 25 W

Apto para lavavajillas: sí

Exprimidor eléctrico 25 W

Características

Para la preparación de zumos de frutas frescos

Giro a izquierda/derecha para una extracción óptima del zumo

2 conos de prensado para diferentes tamaños de fruta (por ejemplo, naranjas, pomelos o limones)

Fácil inicio y parada presionando el cono de prensado

Accesorio de tamiz con regulador para un contenido de pulpa ajustable y para recoger las semillas

Recipiente de zumo extraíble

Fácil limpieza – todas las piezas extraíbles son aptas para lavavajillas

Con recogecables

Longitud del cable: aprox. 116 cm

Cadena alemana

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.

El origen de Lidl se encuentra en el grupo de distribución familiar Schwarz, fundado en la década de 1930 como Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung (en español, "Distribución Mayorista de Alimentación Schwarz"). Los Schwarz formaron una sociedad con la familia Lidl, propietarios del grupo mayorista de fruta Südfrüchte Großhandel Lidl & Co., para abrir establecimientos minoristas por toda Alemania bajo la marca "Lidl & Schwarz".

Josef Schwarz, heredero de la familia fundadora, se mudó a Backnang (Baden-Württemberg) e inauguró en 1968 el negocio de venta mayorista Handelshof. Para dar salida a los productos que no vendía, en 1973 abrió en la cercana localidad de Neckarsulm un pequeño supermercado de descuento cuyo modelo era muy similar al de Aldi (1948).