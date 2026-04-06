Colas kilométricas en Primark para hacerse con la vajilla inspirada en la Toscana y que promete agotarse en horas: apta para lavavajillas y microondas y por solo 5 euros

Primark lo ha vuelto a hacer. La cadena irlandesa ha puesto a la venta un juego de platos, bowls y recipientes para salsas a un precio imbatible. Con estampados inspirados en el ambiente Mediterráneo, esta vajilla parece haber llegado para volar en horas.

Con diseños frutales de pomelos o limones, naranjas, olivas o guindillas, con este pack triunfarás en la mesa como el perfecto anfitrión. En cuanto a los cuencos para salsas, se trata de un bowl doble con estampado de olivas y guindillas por solo 5,50 euros. Otro pack que promete triunfar es el de los 3 cuencos pequeños con motivos florales y por solo 5 euros.

¿Y qué es de una buena mesa sin una bandeja donde servir aperitivos? en este caso, Primark te trae un bonito modelo con estampado de limones por solo 5,50 euros. Además, todos los artículos son aptos para lavavajillas y microondas con lo que ganarás en comodidad a la hora de lavarlos o calentar comida en ellos.

La vajilla viral de Primark / Primark

Marca irlandesa

Primark es una cadena irlandesa de ropa y complementos que pertenece al grupo Associated British Foods. La mayoría de los productos que venden se fabrican exclusivamente para el grupo, pero también se comercializan prendas fuera de temporada de otras marcas. Es denominada Penneys en su país de origen.

En 1969 se abrió la primera tienda del grupo en Mary Street de Dublín, con el nombre de Penneys. En menos de un año se inauguraron cuatro locales más en la capital irlandesa, y en 1971 se abrió el primero en Cork. Dos años después llegó a Reino Unido bajo la marca Primark. En 2000 aprovechó la retirada de C&A del mercado británico para adquirir sus locales, lo que le ayudó a superar los 100 establecimientos.

La marca destaca por su variada oferta de moda y complementos, así como artículos de hogar, todos ofertados a un bajo precio. En sus tiendas se encuentran secciones de hogar, accesorios de tecnología, calzado, moda masculina, moda femenina, moda infantil, cosmética, ropa de cama, etc.