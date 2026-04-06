Desde mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el ventilador más cómo y barato del mercado: con función de congelación y por menos de 4 euros

La primavera es la antesala del esperado verano. Las suaves temperaturas y los días más largos animan a salir de terrzas a tomar algo, hacer planes al aire libre y aprovechar espacios como playas o piscinas.

Sin embargo, si eres de los que tiene que trabajr en oficina o le toca por ahora resignarse en casa Action tiene la solución definitiva para que no te amargues y sufras con el sofocante calor.

Un ventilador es el mejor aliado para hacer frente a las altas temperaturas, sobre todo si no tienes aire acondicionado. Se trata de un ventilador portatil y práctico que se carga mediante cable USB y que cabe en tu bolso o mochila sin esfuerzo. Pero lo mejor es su precio: solo 3,99 euros para pasar un verano sin asarte de calor.

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el ventilador más cómodo y barato del mercado: con función de congelación y por menos de 4 euros / Action

Función de congelación

Refrigeración adicional con función de congelación

Fácil de colgar gracias al gancho resistente

Mantente fresco dondequiera que estés con este práctico ventilador portátil. Gracias a su diseño compacto, puedes llevarlo fácilmente en el bolso o la mochila e incluso colgarlo de tu tienda de campaña, parasol o bolsa con el resistente gancho. Puedes elegir entre varios niveles y la función especial de congelación proporciona una refrigeración adicional. La carga es sencilla a través del cable USB-C incluido, por lo que siempre tendrás una brisa fresca.

Supermercado holandés

Alimentación, hogar, bricolaje, juguetes, electrónica, moda... Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl o Carrefour. Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón.

La marca cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.

Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.