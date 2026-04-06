El ritual del café de la mañana, humente y con ese aroma tan carcterístico es algo que muchos no perdonana para empezar el día. Y además, hay a quienes les gusta disfrutarlo con bien de espuma, para darle un toque más cremoso.

Para ello, desde hace ya unos años se han popularizado los espumadores portátiles, algunos a pilas y otros para recargar con batería, y gracias a los cuales puedes conseguri cierto efecto propio de una cafetería profesional.

Ahora, si eres de los que aún no tiene el suyo, Lidl lo pone muy fácil al sacar en su tienda online un set de batidora mini por solo 3,99 euros. Se trata de un utensilio práctico y manejable para montar, batir, mezclar y remover. Los accesorios se deslizan y se retiran fácilmente del aparato y cuenta con 4 accesorios diferentes.

Una nueva forma de tomar café

Interruptor de presión de encendido/apagado

Apta para lavavajillas I

Incluye 2 pilas AA (1,5 V)

5 piezas

Un antioxidante con múltiples propiedades

El consumo moderado de café (3-4 tazas diarias) aporta beneficios como mayor alerta mental, mejora del rendimiento físico, alto contenido de antioxidantes y reducción del riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, Parkinson, Alzheimer y dolencias cardíacas. Además, ayuda a la concentración y puede mejorar el estado de ánimo

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora más barata del mercado: menos de 4 euros y apta para lavavajillas / Lidl

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.