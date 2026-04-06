Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora más barata del mercado: menos de 4 euros y apta para lavavajillas
El supermercado alemán revienta los precios con la mejor opción para tu cocina
F. L.
El ritual del café de la mañana, humente y con ese aroma tan carcterístico es algo que muchos no perdonana para empezar el día. Y además, hay a quienes les gusta disfrutarlo con bien de espuma, para darle un toque más cremoso.
Para ello, desde hace ya unos años se han popularizado los espumadores portátiles, algunos a pilas y otros para recargar con batería, y gracias a los cuales puedes conseguri cierto efecto propio de una cafetería profesional.
Ahora, si eres de los que aún no tiene el suyo, Lidl lo pone muy fácil al sacar en su tienda online un set de batidora mini por solo 3,99 euros. Se trata de un utensilio práctico y manejable para montar, batir, mezclar y remover. Los accesorios se deslizan y se retiran fácilmente del aparato y cuenta con 4 accesorios diferentes.
Una nueva forma de tomar café
- Interruptor de presión de encendido/apagado
- Apta para lavavajillasI
- Incluye 2 pilas AA (1,5 V)
- 5 piezas
Un antioxidante con múltiples propiedades
El consumo moderado de café (3-4 tazas diarias) aporta beneficios como mayor alerta mental, mejora del rendimiento físico, alto contenido de antioxidantes y reducción del riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, Parkinson, Alzheimer y dolencias cardíacas. Además, ayuda a la concentración y puede mejorar el estado de ánimo
Supermercados de origen alemán
Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.
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