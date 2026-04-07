Colas kilométricas mañana en Lidl para conseguir la vajilla de porcelana más bonita y barata del mercado: 18 piezas a un precio de risa

Siempre es buen momento para dar un nuevo aire a tu cocina o a tu mesa, en este caso y es que Lidl te trae la vajilla más completa y barata del mercado. Un básico para ser el mejor anfitrión o simplemente tirar en el día a día.

En este caso se trata de un juego de 18 piezas elaboradas en porcelana de alta calidad. 6 platos llanos, 6 hondos y 2 de postre conforman este set, ideal para presentar todo tipo de elaboraciones.

Además, su tono marfil permite combinar las piezas con cualquier tipo de mesa. Un imprescindible que llega a Lidl a un precio imbatible, solo 19,99 euros, un 20% de descuento, ya que antes, el set estaba a la venta por 24,99 euros.

Una ganga que además, ha recibido una puntuación de 5 entrellas por parte de los clientes que han adquirido la vajilla. "Sencillo y de buena calidad… justo lo que buscaba. Así que estoy contento", señalaba un usuario en la tienda online de Lidl.

Colas kilométricas mañana en Lidl para conseguir la vajilla más barata del mercado: 18 piezas a un precio de risa / Lidl

Un set muy completo

Fabricado en porcelana de alta calidad, el juego incluye 18 piezas: 6 platos planos, 6 hondos y 6 de postre. Y es que las vajillas hechas de porcelana son muy valoradas tanto en el uso diario como en ocasiones especiales. Entre sus ventajas destacan su alta resistencia, ya que la porcelana se cuece a temperaturas muy altas, lo que la hace más dura y resistente a golpes y rayaduras que otros materiales cerámicos. También destaca por su elegancia y estética porque tiene un acabado fino, blanco y ligeramente translúcido que transmite sofisticación y calidad. Por eso es común en restaurantes y eventos formales. Además, es fácil de limpiar. Su superficie es no porosa, lo que evita que absorba olores, manchas o bacterias. Se limpia fácilmente a mano o en lavavajillas.

Así que no te lo pienses y hazte con la vajilla que tu mesa necesita.