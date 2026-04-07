Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mueble de baño más barato y bonito del mercado: de bambú certificado y por menos de 5 euros
Este es el complemento perfecto para ganar espacio en esta estancia de tu casa
F. L.
Ganar espacio en casa para tenerlo todo perfectamente ordenado es uno de los principales retos de los hogares. Tener a mano los utensilios de cocina, los mandos de la tele y demás dispositivos electrónicos como videoconsolas, es fundamental para ahorrar tiempo a la hora de recoger y saber dónde está cada cosa.
Ahora, esta tarea es mucho más sencilla gracias a Lidl, que, en este caso, ha puesto a la venta en su tienda online una pequeña cómoda para tener a mano todos tus accesorios de belleza, como maquillaje o brochas, espejos y demás utensilios de esta zona del hogar.
Además, también puede ser útil para ordenar tu escritorio y tenerlo así todo a mano. En esta ocasión, se trata de una cajonera con 2 o 3 cajones fabricada en bambú certificado y con gran versatilidad.
Características
De bambú con certificado FSC®, para guardar de forma ordenada, p. ej., maquillaje, artículos de cosmética, etc, versátil y ampliable a voluntad
Ligero y robusto
Carga máx.: 0,25 kg por cajón
3 cajones: con 3 cajones transparentes
2 cajones: con 2 cajones transparentes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros