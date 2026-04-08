Los mejores mejillones en escabeche de España son de marca blanca y cuestan 1,80 euros la lata, según la OCU

Para comer los mejores mejillones de lata de España no hace falta gastarse mucho dinero. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tras realizar un estudio analizando 24 productos. Algunos de ellos de marca blanca de supermercados y otros tantos de conocidas empresas conserveras como Albo, Calvo o Isabel.

Los mejillones son un producto muy socorrido en las mesas españolas. Una lata de este manjar, acompañada de pan o queso, soluciona cualquier cena o quita el apetito entre horas. También es perfecto para completar una buena ensalada.

Pero, entre todas las latas de mejillones en escabeche que encontramos en los supermercado, ¿cuál es la mejor? Según el análisis realizado por la OCU, algunos de los productos se pasan de sal, aunque la mayoría salen bien parados en el análisis.

Apostar por Galicia

Sin embargo, entre unos y otros hay diferencias, sobre todo determinadas por la degustación, señalan los expertos. Y para comer los mejores "no necesitas pagar más". Son el mejillón de Galicia en escabeche del supermercado Eroski con un precio por lata de 1,80 euros. La Organización de Consumidores y Usuarios pide también apostar por los mejillones gallegos, que son los mejores.