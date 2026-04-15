Ya es oficial, las galletas serán más saludables por decreto del Gobierno a partir de este año

Parece que este año tendremos galletas más saludables gracias un decreto del Gobierno que actualiza una norma que llevaba anclada desde el año 1982.

Y es que el Gobierno va a eliminar el límite máximo de cenizas que restringía la utilización de harinas integrales, salvado y otros ingredientes nutritivos en la elaboración de galletas o productos de bollería.

Galletas. / Freepik

Esta medida se confirmó mediante el Real Decreto 142/2026 del 25 de febrero que deroga las restricciones que existían desde 1982, permitiendo alimentos más saludables y con mayor contenido mineral.

El antiguo límite de cenizas respondía a la tecnología de hace más de cuatro décadas, dificultando el uso de ingredientes integrales que son altos en cenizas/minerales.

Innovación

Además, esta normativa busca fomentar la innovación y facilitar la elaboración de galletas con mayor aporte de fibra y nutrientes, con lo que sí, a partir de ahora serán más saludables.