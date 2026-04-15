Ya es oficial, las galletas serán más saludables por decreto del Gobierno a partir de este año
Actualiza una norma que llevaba anclada desde el año 1982
Parece que este año tendremos galletas más saludables gracias un decreto del Gobierno que actualiza una norma que llevaba anclada desde el año 1982.
Y es que el Gobierno va a eliminar el límite máximo de cenizas que restringía la utilización de harinas integrales, salvado y otros ingredientes nutritivos en la elaboración de galletas o productos de bollería.
Esta medida se confirmó mediante el Real Decreto 142/2026 del 25 de febrero que deroga las restricciones que existían desde 1982, permitiendo alimentos más saludables y con mayor contenido mineral.
El antiguo límite de cenizas respondía a la tecnología de hace más de cuatro décadas, dificultando el uso de ingredientes integrales que son altos en cenizas/minerales.
Innovación
Además, esta normativa busca fomentar la innovación y facilitar la elaboración de galletas con mayor aporte de fibra y nutrientes, con lo que sí, a partir de ahora serán más saludables.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera