Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora más potente del mercado: 2 en 1 y por solo 26,99 euros

Las aspiradoras llegaron en su día para revolucionar el mundo de la limpieza del hogar. Permiten tener tu casa impecable sin a penas esfuerzo, eliminan ácaros y todo ello sin levantar polvo, algo que aquellos que sufran de problemas respiratorios como asma o alergias seguro que agradecen.

Desde que salieron a la venta mucho han cambiado hasta comercializarse modelos sin cables, sin bolsa y las más nuevas, en forma de robots inteligentes que a través de un mapeo de la estancia a limpiar, dejan los suelos limpios en poco tiempo.

Ahora, la auténtica revolución llega en forma de precio bajo y es que estos electrodomésticos han pasado de alcanzar elevadas cifras a democratizarse, siendo accesibles a casi todos los bolsillos. Es así como Lidl ha visto una oportunidad de lanzar al mercado una aspiradora 2 en 1 cómoda de guardar y además, a un precio super competitivo.

La aspiradora más potente del mercado está en Lidl / Lidl

Un electrodoméstico, infinitas opciones

Se trata de un buen aliado para la limpieza de tu hogar, con el que podrás acabar rápidamente con la suciedad de tu hogar. Entre sus características destaca que es flexible para usar como aspiradora de mano o de suelo. Además, cuenta con moderna tecnología ciclónica para aspirar sin bolsa de aspiradora y su depósito es fácil de vaciar.

Otro de sus puntos fuertes es su rápida y eficiente limpieza de alfombras y suelos duros, aire de salida especialmente limpio gracias al filtro EPA, tubo de succión rápidamente desmontable, tubo telescópico de aluminio extensible, aprox. 44–69 cm y gran radio de acción gracias al cable extralargo.