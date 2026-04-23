Los gimnasios ya han detectado un cambio de tendencia: "Cada vez menos gente paga la cuota y dejan de venir"
La Asociación Catalana de Clubes de Fitness confirma que los clientes son cada vez más constantes y cumplen sus propósitos de ejercicio más allá de enero
Apuntarse al gimnasio y llevar una vida más saludable es uno de los propósitos de año nuevo por excelencia, lo que se traduce en un pico de nuevas altas en los clubes deportivos durante los primeros días de enero.
No obstante, son muchas las personas que abandonan tras uno o dos meses. Un patrón muy común que, al parecer, está cambiando: cada vez más gente logra mantener el hábito y no tirar la toalla.
Enero es el momento de mayor afluencia, pero no el único. Según el presidente de la asociación, August Tarragó, se trata de "una estacionalidad muy repetitiva" que se repite en tres momentos clave del año: tras enero, después de Semana Santa y a la vuelta del verano.
Cada uno de estos picos "puede representar entre el 20 y el 25% de las nuevas altas del año". Y lo de apuntarse en enero para dejarlo en febrero —o pagar y no aparecer— ya no es tan frecuente. El presidente de la Asociación Catalana de Clubes de Fitness lo confirma: "cada vez la gente es más constante yendo al gimnasio".
Por otro lado Gerard Figueras afirma que se hace "una utilización más intensiva que la que podía haber, por ejemplo, antes de la pandemia" y que las nuevas altas se concentran sobre todo en dos franjas de edad, la que va de 30 a 45 años y que encaja en la línea de los propósitos para el nuevo año, y por otra los más jóvenes.
Esto obviamente son datos realmente positivos, ya que cada vez las personas son más conscientes de lo importante que es el ejercicio y siguen yendo al gimnasio de manera frecuente, aguantando hasta el año.
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