Colas kilométricas en Lidl para conseguir el top de deporte más barato del mercado: muy favorecedor y por solo 6, 99 euros
El complemento perfecto para entrenar sin complicaciones, a buen precio y sin perder el estilo
F. L.
Lidl lo ha vuelto a hacer. Ha puesto a la venta el accesorio ideal si eres un amante del deporte y lo que buscas es comodidad sin dejarte medio bolsillo en ello. Se trata de un top deportivo de la marca Crivit, la línea deportiva del supermercado alemán que ofrece una sujeción fuerte y es ideal para practicar jogging y deportes de pelota.
confeccionado con poliester reciclado, tiene piezas de malla funcionales para una circulación óptima del aire. Además, incluye cortes cut-out en la espalda y promete un ajuste perfecto y adaptabilidad óptimos gracias a la marca LYCRA®.
Disponible en dos colores: negro y coral, este sujetador deportivo te facilitará cualquier actividad deportiva gracias a la gran sujecion que ofrece y su transpirabilidad.
Entre las recomendaciones que recomiendan desde Lidl para que la prenda conserve sus características en perfectas condiciones conviene lavar a una temperatura máxima de 40 °C (programa para prendas delicadas), no usar lejía, no secar en la secadora, no planchar y no lavar en seco.
Supermercados alemanes
Lidl es una destacada cadena de supermercados de descuento de origen alemán. Presente en España desde 1994, se ha consolidado como el tercer operador del sector de distribución alimentaria en el país, con más de 700 tiendas y más de 19.000 empleados. Su modelo de negocio ofrece productos de alta calidad al mejor precio, con gran presencia de productos nacionales.
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