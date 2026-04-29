Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser que es la más barata del mercado: disponible por 99,99 euros

Si quieres ahorrarte muchos euros en ropa no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden la potente máquina de coser que es la más barata del mercado. Está disponible por solo 99,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la máquina de coser Singer 323 L, una máquina de coser de brazo libre con 23 programas de costura con varias puntadas utilitarias, incluyendo ojales en 4 pasos, puntadas elásticas y puntadas decorativas.

Máquina de coser. / Lidl

Tiene un brazo libre para coser piezas cerradas como mangas, perneras de pantalón; y cortahilos en la parte superior de la máquina.

La elevación extra alta del prensatelas ofrece mucho espacio debajo del prensatelas para telas voluminosas; y permite coser hacia atrás presionando una palanca.

Además, el soporte horizontal del carrete de hilo asegura un desenrollado óptimo del hilo al coser; y tiene mesa extensible con caja de accesorios.

Esta máquina de coser permite el cambio de prensatelas en segundos gracias al sistema de encaje a presión; y cuenta con 2 ruedas de ajuste para la selección de puntadas y el ajuste de la longitud de la puntada.

También puede coser botones con la puntada en zigzag para coser botones de 2 y 4 agujeros; y tiene un asa de transporte para llevar la máquina de coser.

Descuento

Esta máquina de coser tenía un precio de 329 euros pero ahora tiene un descuento del 69 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 99,99 euros.