Mañana se esperan colas kilométricas en Actios para conseguir la cesta de la compra más barata del mercado: "varios productos en formato mini" por solo 3,79 euros
Esto es todo lo que te puedes ahorrar si te pasas por el supermercado holandés
F. L.
Hacer la compra es una tarea de lo más habitual en nuestro día a día. Hacer una lista y salir a por esos productos de primera necesidad es uno de los actos más básicos en la vida de cualquiera y un plan en el que muchas veces, los más pequeños de la casa suelen acompañar a sus padres.
Así, los niños tienden a reproducir esta tarea pero recurriendo al juego para familiarizarse con ello. Por ello, no es raro que los más pequeños puedan jugar con cajas registradoras, cestas de la compra o cocinitas. Con este objetivo ha lanzado Action una cesta de la compra en versión mini para que tus hijos puedan jugar y aprender de manera didáctica y con una experiencia de compra realista.
Este juguete incluye varios productos en formato mini y estimula el juego imaginativo y los juegos de rol para los niños.
Con esta cesta de la compra de juguete de Action, los niños disfrutarán sin límites. Llena la cesta con los miniproductos incluidos y juega a hacer la compra. Ideal para juegos de rol y estimular la creatividad. Ideal para casa, con amigos o para llevar de viaje. De esta forma, ir de compras se convierte en un juego divertido y los niños aprenden a organizar y contar mientras juegan.
Y lo mejor de todo es que solo vale 3,79 euros.
Action en Gijón
La apertura de la tienda de Gijón tuvo lugar en el verano de 2025 y se encuentra en el polígono industrial de Roces. "Es una tienda muy económica donde te puedes encontrar de todo", sositene una chica que acudió a la inauguración. Recorrió cada pasillo para mostrar a sus fans que el local tenía de todo. "Y si yes goloso como yo, un pasillo lleno de chuches raras" remató.
"Estamos muy contentos de abrir tres nuevas tiendas en la ciudad de Gijón y municipios de Baena y Tárrega, justo tres años después de inaugurar nuestro primer establecimiento en España. Los clientes nos han acogido con entusiasmo y estamos contentos de poder acercarles la fórmula Action. Nuestro éxito se basa en nuestra sólida fórmula y en el compromiso y la implicación de nuestros equipos, de los que estamos muy orgullosos", comentó el country regional director de Action, Bart Raeymaekers.
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