Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con la batidora más barata del mercado: práctica, fácil de guardar y por solo 3,99 euros

Las batidoras son ese electrodoméstico que siempre nos facilita el día a días. Permiten procesar los alimentos en poco tiempo y hacer gran variedad de elaboraciones. Desde purés a batidos o salsas. El abanico es muy amplio y cada vez son más fáciles de guardar y limpiar y también más asequibles y completas ya que muchas de ellas incluyen varios accesorios para trabajar diferentes materias primas.

En Lidl siempre se puede encontrar a través de su tienda online una amplia oferta de estos pequeños electrodomésticos a precios más que competitivos. El último lanzamiento de hecho no llega a los 5 euros y es perfecto para montar, batir y mezclar.

Se trata de una mini batidora práctica y manejable fabricada en acero inoxidable que incluye 5 piezas y además, se pueden lavar en el lavavajillas.

La opción perfecta para espumar tu café o montar claras o nata y lo mejor de todo, solo vale 3,99 euros y está disponible en su tienda online.

Batidora de Lidl / Lidl

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.