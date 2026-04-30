Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha más barata del mercado que desinfecta la ropa: por solo 22,99 euros
Este es el imprescindible que no puede faltar en tu hogar para tener tu ropa siempre perfecta
F. L.
Planchar es una de las tareas del hogar que más pereza suele dar a la mayoría de la gente. Deshacernos de las antiestéticas arrugas en diferentes tejidos es en muchas ocasiones algo que preferimos posponer y no enfrentarnos a ello. Sin embargo, las planchas verticales y los nuevos centros de planchado han llegado para revolucionar el mercado y la forma en la que se realiza esta labor.
Y es que muchos de estos pequeños electrodomésticos ahora ocupan menos espacio y prometen mejores resultados en menos tiempo.
Es el caso del vaporizador de cepillo de vapor steamer pro, el aliado que tu ropa necesita.
Este fantástico vaporizador de ropa portátil de Beldray es perfecto para refrescar y desinfectar ropa o superficies y es ideal para cualquier hogar. El vaporizador de ropa es excelente para eliminar arrugas rápidamente y cuenta con una suela de cerámica que se desliza sin esfuerzo sobre todo tipo de tejidos. El cepillo de vapor de 1100 W tiene un diseño ergonómico, es ligero y compacto, por lo que es cómodo de sostener y fácil de guardar después de su uso.
Además de todas sus prestaciones, entre sus ventajas destaca su precio, solo 22, 99 euros a través de su tienda online.
Supermercados de origen alemán
Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.
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