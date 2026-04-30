Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha más barata del mercado que desinfecta la ropa: por solo 22,99 euros

Este es el imprescindible que no puede faltar en tu hogar para tener tu ropa siempre perfecta

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha más barata del mercado que desinfecta la ropa: por solo 22,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha más barata del mercado que desinfecta la ropa: por solo 22,99 euros

F. L.

Planchar es una de las tareas del hogar que más pereza suele dar a la mayoría de la gente. Deshacernos de las antiestéticas arrugas en diferentes tejidos es en muchas ocasiones algo que preferimos posponer y no enfrentarnos a ello. Sin embargo, las planchas verticales y los nuevos centros de planchado han llegado para revolucionar el mercado y la forma en la que se realiza esta labor.

Y es que muchos de estos pequeños electrodomésticos ahora ocupan menos espacio y prometen mejores resultados en menos tiempo.

Es el caso del vaporizador de cepillo de vapor steamer pro, el aliado que tu ropa necesita.

Este fantástico vaporizador de ropa portátil de Beldray es perfecto para refrescar y desinfectar ropa o superficies y es ideal para cualquier hogar. El vaporizador de ropa es excelente para eliminar arrugas rápidamente y cuenta con una suela de cerámica que se desliza sin esfuerzo sobre todo tipo de tejidos. El cepillo de vapor de 1100 W tiene un diseño ergonómico, es ligero y compacto, por lo que es cómodo de sostener y fácil de guardar después de su uso.

Además de todas sus prestaciones, entre sus ventajas destaca su precio, solo 22, 99 euros a través de su tienda online.

Noticias relacionadas y más

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha más barata del mercado que desinfecta la ropa: por solo 22,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha más barata del mercado que desinfecta la ropa: por solo 22,99 euros / Lidl

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
  2. Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
  3. El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
  4. Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
  5. Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
  6. Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
  8. Operación finalizada con éxito: expectación en Cudillero ante la retirada de la icónica pasarela de acceso peatonal al anfiteatro

El PSOE de Oviedo critica la inacción ante la creación de infraviviendas en una antigua fábrica

El PSOE de Oviedo critica la inacción ante la creación de infraviviendas en una antigua fábrica

Los nuevos servicios exprés en autobús que unirán Llanes, Ribadesella, Caravia, Colunga y Villaviciosa con el Hospital de Cabueñes en horario de consultas y visitas comienzan este lunes

Los nuevos servicios exprés en autobús que unirán Llanes, Ribadesella, Caravia, Colunga y Villaviciosa con el Hospital de Cabueñes en horario de consultas y visitas comienzan este lunes

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el altavoz de playa y piscina más barato del mercado: por solo 6,99 euros, 7 colores de luces para crear ambiente y batería espectacular

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el altavoz de playa y piscina más barato del mercado: por solo 6,99 euros, 7 colores de luces para crear ambiente y batería espectacular

Llegan a Asturias las frutas virales de internet (que en realidad son pasteles de chocolate): vienen de París y cada bocado cuesta 6 euros

Llegan a Asturias las frutas virales de internet (que en realidad son pasteles de chocolate): vienen de París y cada bocado cuesta 6 euros

La nueva oficina judicial de Oviedo se estrenó sin incidencias graves, asegura el Principado

La nueva oficina judicial de Oviedo se estrenó sin incidencias graves, asegura el Principado

Precio parquímetro en festivos: el cambio en la zona azul que también llega a domingos y a partir de las 21.00

Precio parquímetro en festivos: el cambio en la zona azul que también llega a domingos y a partir de las 21.00
Tracking Pixel Contents