Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila de senderismo más barata del mercado: por solo 14,99 euros
El aliado perfecto para tus escapadas a la montaña
F. L.
Escaparse a la montaña es siempre una buena idea para desconectar, conocer un paisaje diferente y llevarte a casa un buen recuerdo en forma de experiencia e instantáneas para conservar. Y es que hacer rutas de senderismo es cada vez más habitual entre fans aficionados a los deportes al aire libre.
Entre las bondades de este deporte está en la variedad de niveles entre los que se puede elegir y es que no hace falta ser un experto para disfrutar de las bondades de la montaña. Hasta los más noveles pueden lanzarse con rutas sencillas y adaptadas según su condición física y su destreza.
Bastones, botas y ropa de abrigo impermeable son algunos de los imprescindibles si quieres empezar a dar tus primeros pasos en el mundo del senderismo. Todo ello sin olvidar una mochila de gran capacidad y adaptada a tus medidas.
Este accesorio se convertirá en tu mejor aliado para poder llevar esos básicos que ayudarán a que tu experiencia sea perfecta y solo tengas ganas de repetir.
En este caso Lidl ha sacado el modelo ideal en relación calidad-precio. Una mochila compacta, con 30 litros de capacidad y disponible en 2 colores: gris y negro por solo 14,99 euros.
El accesorio más completo
Fabricada con material reciclado, tiene tirantes ergonómicos acolchados con correas de ajuste de posición y correa pectoral de ajuste continuo. Además, tiene la zona de la cadera acolchada y adaptable con bolsillo con cremallera. También cuenta con cintas de fijación laterales para utensilios, correas de compresión para regular el volumen y práctica asa de transporte.
Un accesorio cómodo gracias al respaldo acolchado de contacto, ideal para tu espalda y tus hombros. Además, incluye un compartimento principal espacioso con cremallera bidireccional y compartimento para objetos de valor y bolsillos laterales de malla con goma elástica.
Otro de sus puntos fuertes es su dispositivo para bolsa de hidratación y paso para tubo de hidratación de hasta aprox. 3 litros y su silbato de emergencia, etiqueta SOS con números de emergencia y funda impermeable integrada, que se puede guardar en un compartimento inferior independiente.
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