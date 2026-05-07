Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador de mano recargable más potente del mercado: por solo 19,99 euros

Migas, pelo de mascotas, pelusas y demás suciedad suele estar siempre presente en nuestro hogar. Por mucho que intentemos mantenerlo siempre limpio y en orden, el ritmo frenético de vida a veces no facilita esta tarea.

Una forma sencilla y rápida de acabar con ello es tirar de aspiradora. Consigues limpiar tu casa con poco esfuerzo y sin levantar polvo, algo que aquellos que sufran de asma y demás enfermedades respiratorias agradecerán seguro.

Ahora, en el mercado pueden encontrarse cada vez más opciones a cual más barata y completa. Desde los robots aspiradora a las aspiradoras inalámbricas, igualmente potentes, funcionales y fáciles de guardar en cualquier lugar.

En Lidl han sabido conjugar todos estos aspectos en un solo electrodoméstico, concretamente en el aspirador de mano recargable de marca Silvercrest. Un aliado perfecto para hacerte más fácil la limpieza diaria del hogar.

Eel aspirador de mano de Lidl más potente del mercado / Lidl

Versátil para coche, hogar y oficina

Se trata de un complemento que funciona bien en tu coche, el hogar o la oficina. Además, gracias a su función de soplado, también es adecuado para inflar objetos como, p. ej., colchonetas, balones de playa, etc.

Cuenta con batería de iones de litio, es inalámbrico para una máxima flexibilidad y se puede desmontar fácilmente sin herramientas para facilitar la limpieza y el vaciado del depósito de polvo extraíble. Incluye también un sistema de filtro lavable y un potente motor sin escobillas.

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Por otro lado, el aspirador de mano recargable viene también con varios accesorios que harán la experiencia de uso aún más completa: 1 cable de carga USB (tipo A a tipo C), una boquilla para ranuras con cepillo accesorio, un adaptador de accesorios, una boquilla de inflado, una boquilla de aspiración, un adaptador de bomba de aire y una boquilla de vacío con adaptador.