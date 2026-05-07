Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la estantería de bambú más bonita y barata del mercado: por 17,99 euros y cabe en cualquier parte del baño
Este es el complemento perfecto que tu baño necesita para mantenerlo todo en orden y ganar espacio
F. L.
Mantener los baños ordenados y recogidos es a veces una tarea imposible. Son, junto a las cocinas, una de las estancias más socorridas de los hogares y de las que más se utilizan por lo que suele ser complicado muchas veces que resistan los envites del día a día.
Contar con espacios bien aprovechados, aunque sean de pequeñas dimensiones es la clave para que todo se mantenga más ordenado y en este sentido, las estanterías son algunas de las opciones para que toallas, botes de champú y gel de ducha o productos de skincare tengan siempre un sitio y sean fáciles de encontrar.
Pero no siempre es fácil conseguir uno de estos muebles a buen precio y que sean funcionales y prácticos a la vez que resultones desde el punto de vista estético.
Ahora, Lidl ha sacado la alternativa que lo tiene todo: es un accesorio útil, que queda bien tanto en baños como en cocinas y encima, tirado de precio, por solo 17,99 euros.
Un básico para baños y cocinas
De la marca Livarno, este complemento es móvil, autoportante y además te ayuda a ahorrar espacio fácilmente. Además, entre sus ventajas destaca que por sus dimensiones, cabe en cualquier cuarto de baño.
Otra de sus ventajas es que es fácil de montar, estable y segura porque está fabricada en bambú macizo. Cuenta además con 3 cestas con frente decorativo con aspecto de ratán y tiene una práctica asa para transportarla fácilmente. Todo ello incluye instrucciones y material de montaje.
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros