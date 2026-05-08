Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

La OCU lo confirma: para adelgazar no basta con mejorar la alimentación

Algo en lo que coinciden los entrenadores

La OCU lo confirma: para adelgazar no basta con mejorar la alimentación

La OCU lo confirma: para adelgazar no basta con mejorar la alimentación / Freepik

Benito Domínguez

Si queremos adelgazar, hacer dieta no es la única solución, tal y como confirma la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), donde señalan que no basta con mejorar la alimentación.

En esta recomendación de la OCU también coinciden los entrenadores, señalando que hay que combinar la mejora de la alimentación con el aumento del movimiento diario.

Una mujer en un gimnasio.

Una mujer en un gimnasio. / Freepik

En este sentido, desde la OCU apuestan por incluir en la dieta frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y proteínas magras, una dieta de 1.500 calorías bastante asequible donde se reducen los ultraprocesados y aumentan los productos frescos.

Noticias relacionadas y más

Caminar

Y junto a esto, también hay que hacer ejercicio físico, sin necesidad de matarnos en el gimnasio. Así, podemos caminar 30 minutos al día, que nos ayudará en gran medida a ir cumpliendo nuestros objetivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  2. Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  4. Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
  5. Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
  6. El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
  7. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  8. Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel

Vipasa tapiará la entrada de una de las dos viviendas sociales ocupadas ilegalmente en Nueva de Llanes, tras recibir una sentencia judicial favorable

Vipasa tapiará la entrada de una de las dos viviendas sociales ocupadas ilegalmente en Nueva de Llanes, tras recibir una sentencia judicial favorable

La ley del silencio

La ley del silencio

Gijón celebra el Día de Europa con varios actos: sonará himno y la fachada del Ayuntamiento lucirá los colores comunitarios

Gijón celebra el Día de Europa con varios actos: sonará himno y la fachada del Ayuntamiento lucirá los colores comunitarios

La XXII Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias llega a La Magdalena con 350 coches el primer fin de semana de junio

La XXII Feria del Vehículo de Ocasión de Asturias llega a La Magdalena con 350 coches el primer fin de semana de junio

El Siero apuesta por un entrenador contrastado para “liderar un proyecto ambicioso” en Tercera Federación

El Siero apuesta por un entrenador contrastado para “liderar un proyecto ambicioso” en Tercera Federación

En el corazón del Conservatorio de Música de Luarca: un plan (previsto el jueves 14 de mayo) que permite conocer por dentro este centro de formación musical

En el corazón del Conservatorio de Música de Luarca: un plan (previsto el jueves 14 de mayo) que permite conocer por dentro este centro de formación musical

El coreógrafo Antonio Najarro, que actúa esta sábado en el Palacio Valdés: "Lo que ocurre, sobre todo en España, es que le falta mucha visibilidad a la danza española"

El coreógrafo Antonio Najarro, que actúa esta sábado en el Palacio Valdés: "Lo que ocurre, sobre todo en España, es que le falta mucha visibilidad a la danza española"

Sobre la retirada de monumentos históricos

Tracking Pixel Contents