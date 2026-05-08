La OCU lo confirma: para adelgazar no basta con mejorar la alimentación
Algo en lo que coinciden los entrenadores
Si queremos adelgazar, hacer dieta no es la única solución, tal y como confirma la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), donde señalan que no basta con mejorar la alimentación.
En esta recomendación de la OCU también coinciden los entrenadores, señalando que hay que combinar la mejora de la alimentación con el aumento del movimiento diario.
En este sentido, desde la OCU apuestan por incluir en la dieta frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y proteínas magras, una dieta de 1.500 calorías bastante asequible donde se reducen los ultraprocesados y aumentan los productos frescos.
Caminar
Y junto a esto, también hay que hacer ejercicio físico, sin necesidad de matarnos en el gimnasio. Así, podemos caminar 30 minutos al día, que nos ayudará en gran medida a ir cumpliendo nuestros objetivos.
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