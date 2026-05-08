La OCU lo confirma: estos serán los pensionistas a los que devolverá dinero la Seguridad Social / .

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado que la Seguridad Social devolverá dinero a algunos pensionistas por la jubilación anticipada.

Y es que la Seguridad Social dio marcha atrás al criterio que aplicaba desde el pasado 1 de enero para las pensiones derivadas de la jubilación anticipada, a las que le aplicaba coeficientes reductores previstos para 2033.

Una pareja de jubilados. / Freepik

Los coeficientes reductores previstos para este año son más favorables, con lo que se revisarán los expedientes afectados y se devolverá el dinero.

Los beneficiarios serán los que percibían una cuantía superior a la pensión máxima y los que se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria este año.

De oficio

Además, la revisión será de oficio, no tendrán que hacer nada, se devolverá de forma automática y se corregirá su pensión futura.