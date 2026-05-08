La OCU lo confirma: estos serán los pensionistas a los que devolverá dinero la Seguridad Social
Va a haber una devolución para algunas las pensiones derivadas de la jubilación anticipada
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado que la Seguridad Social devolverá dinero a algunos pensionistas por la jubilación anticipada.
Y es que la Seguridad Social dio marcha atrás al criterio que aplicaba desde el pasado 1 de enero para las pensiones derivadas de la jubilación anticipada, a las que le aplicaba coeficientes reductores previstos para 2033.
Los coeficientes reductores previstos para este año son más favorables, con lo que se revisarán los expedientes afectados y se devolverá el dinero.
Los beneficiarios serán los que percibían una cuantía superior a la pensión máxima y los que se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria este año.
De oficio
Además, la revisión será de oficio, no tendrán que hacer nada, se devolverá de forma automática y se corregirá su pensión futura.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel