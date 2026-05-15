La OCU lo confirma: estos son los mejores alimentos para una dieta antiinflamatoria
"Lo cierto es que optar por alimentos ricos en sustancias que nos protegen de la inflamación crónica previene el desarrollo de ciertas patologías", apuntan desde la Organización
¿Cansado de la hinchazón después de comidas ligeras? Muchas personas conviven con la sensación de sentirse a punto de explotar tras ingerir alimentos que no se consideran perjudiciales para el sistema digestivo. En este contexo, la Organización de Consumidores y Usuarios ha alertado, ya que "frente a una lesión o un agente que puede resultar nocivo para nuestro organismo, nuestro cuerpo responde, entre otros mecanismos, con una inflamación. Cuando la respuesta inflamatoria se mantiene en el tiempo, puede provocar un daño importante y permanente", señalan.
Entre las enfermedades más comunes tras una continúa sensación de pesadez se encuentran: la cardiovascular isquémica, el cáncer colorrectar y la diabetes mellitus de tipo 2. Asimismo, entre los hábitos dietéticos que pueden desencadenar un problema en nuestro organismo se encuentra seguir una "dieta rica en hidratos de carbono refinados y azúcares, abusar de los productos cárnicos procesados, ingerir muchas grasas saturadas y consumir alcohol", apuntan desde la Organización.
¿Qué alimentos sugiere la OCU?
La OCU insiste en que una correcta dieta se basa en aquella que varía la alimentación, además de priorizar algunos productos como los integrales, ya que "tienen un índice glucémico bajo y un elevado contenido de fibra; se relacionan con una reducción de los marcadores de la inflamación". Asimismo, los alimentos que contienen DHA, como pescados azules, nueces y semillas de lino, poseen gran cantidad de omega-3 y su consumo proporciona "una mayor acción antinflamatoria".
Las frutas y verduras de temporada y las liliáceas, así como las cebollas, ajos y puerros son alimentos ricos en carotenoides, flavonoides, compuestos organosulfurados y ácidos fenólicos. "Son pigmentos, de ahí que cualquier comida en la que se incluyan alimentos de colores diferentes de origen vegetal presentará una mayor cantidad y diversidad de fitoquímicos", que no solo reducen la sensación de hinchazón, también ofrecen enormes beneficios para la salud, como prevenir enfermedades crónicas y proteger las células del daño oxidativo.
En cuanto al modo de preparación, los alimentos que no puedan consumirse crudos, "lo ideal es prepararlos siguiendo métodos de cocción rápidos y suaves". De esta forma, se ayuda a conservar una mayor cantidad de nutrientes, garantizando una menor sensación de hinchazón y mejorando la salud digestiva.
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
- Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- La conexión con Asturias de David Mesonero, alineado con la alternativa a presidir el Real Madrid