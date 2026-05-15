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La OCU lo confirma: estos son los mejores alimentos para una dieta antiinflamatoria

"Lo cierto es que optar por alimentos ricos en sustancias que nos protegen de la inflamación crónica previene el desarrollo de ciertas patologías", apuntan desde la Organización

La OCU lo confirma: estos son los mejores alimentos para una dieta antiinflamatoria

La OCU lo confirma: estos son los mejores alimentos para una dieta antiinflamatoria / Freepik

Emma Fernández

¿Cansado de la hinchazón después de comidas ligeras? Muchas personas conviven con la sensación de sentirse a punto de explotar tras ingerir alimentos que no se consideran perjudiciales para el sistema digestivo. En este contexo, la Organización de Consumidores y Usuarios ha alertado, ya que "frente a una lesión o un agente que puede resultar nocivo para nuestro organismo, nuestro cuerpo responde, entre otros mecanismos, con una inflamación. Cuando la respuesta inflamatoria se mantiene en el tiempo, puede provocar un daño importante y permanente", señalan.

Entre las enfermedades más comunes tras una continúa sensación de pesadez se encuentran: la cardiovascular isquémica, el cáncer colorrectar y la diabetes mellitus de tipo 2. Asimismo, entre los hábitos dietéticos que pueden desencadenar un problema en nuestro organismo se encuentra seguir una "dieta rica en hidratos de carbono refinados y azúcares, abusar de los productos cárnicos procesados, ingerir muchas grasas saturadas y consumir alcohol", apuntan desde la Organización.

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La OCU lo confirma: estos son los mejores alimentos para una dieta antiinflamatoria / Freepick

¿Qué alimentos sugiere la OCU?

La OCU insiste en que una correcta dieta se basa en aquella que varía la alimentación, además de priorizar algunos productos como los integrales, ya que "tienen un índice glucémico bajo y un elevado contenido de fibra; se relacionan con una reducción de los marcadores de la inflamación". Asimismo, los alimentos que contienen DHA, como pescados azules, nueces y semillas de lino, poseen gran cantidad de omega-3 y su consumo proporciona "una mayor acción antinflamatoria".

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Nueces. / Freepick

Las frutas y verduras de temporada y las liliáceas, así como las cebollas, ajos y puerros son alimentos ricos en carotenoides, flavonoides, compuestos organosulfurados y ácidos fenólicos. "Son pigmentos, de ahí que cualquier comida en la que se incluyan alimentos de colores diferentes de origen vegetal presentará una mayor cantidad y diversidad de fitoquímicos", que no solo reducen la sensación de hinchazón, también ofrecen enormes beneficios para la salud, como prevenir enfermedades crónicas y proteger las células del daño oxidativo.

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En cuanto al modo de preparación, los alimentos que no puedan consumirse crudos, "lo ideal es prepararlos siguiendo métodos de cocción rápidos y suaves". De esta forma, se ayuda a conservar una mayor cantidad de nutrientes, garantizando una menor sensación de hinchazón y mejorando la salud digestiva.

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