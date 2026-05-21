Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiacristales más barato del mercado: por solo 21,99 euros
El pequeño electrodoméstico imprescindible para facilitar tu día a día
F. L.
Mantener tus cristales y ventanas siempre impolutos suele ser una misión complicada. Poco tiempo y las inclemencias meteorológicas como la lluvia hacen que tener las ventanas perfectas pueda ser una tarea difícil.
Sin embargo, existen cada vez más accesorios o pequeños electrodomésticos más allá de las bayetas de microfibra, especializadas en dejar los crsitales impecables y sin pelusas, que pueden ayudar a que este quehacer sea más rápido, fácil y asumible.
Se trata de los limpiacristales recargables. Un aliado que puede hacer que mamparas, espejos y ventanas se mantengan en perfectas condiciones durante más tiempo y sean más fáciles de limpiar.
En este caso, Lidl ha puesto a la venta a través de su tienda online uno de estos pequeños electrodomésticos de 3,7 voltios y que tiene una autonomía de hasta 40 minutos.
Pero lo mejor es su precio, solo 21, 99 euros.
Tu aliado para una limpieza fácil
Para una limpieza fácil y sin marcas de superficies de cristal y espejos, el limpiacristales de Lidl es tu mejor opción. Este pequeño electrodoméstico es adecuado para superficies lisas como mamparas de ducha y azulejos. Además, su aspiración eléctrica evita el goteo del agua sucia.
Cuenta con una batería con autonomía de 40 minutos y luces indicadoras para mostrar el nivel de carga. En cuanto a su depósito de agua sucia es de aproximadamente150 ml en la marca MAX.
Incluye boquilla de aspiración, botella pulverizadora (aprox. 360 ml) con 2 accesorios de limpieza (lavables a máquina hasta 60 °C) y cable USB-A a USB-C
Otra de sus ventajas es su peso, ya que sus 800 gramos hará que sea fácil de transportar, utilizar y almacenar.
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