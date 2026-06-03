La OCU alerta sobre la presencia de aditivos con riesgos para la salud en los helados bombón que venden en el supermercado

Llega el verano siendo esta la época en la que más helados se consumen. Pero ojo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre la presencia de aditivos con riesgos para la salud en los helados bombón que venden en el supermercado. Así y todo, desde la OCU se recomienda optar por los helados de menor tamaño en lugar de los más grandes.

Esto parte de un análisis que realizaron en la OCU con 24 helados de palo o tipo bombón, 12 de chocolate negro y otros tantos almendrados a la venta en grandes cadenas de supermercados revela que comparten ingredientes muy distintos de los de la receta tradicional a base de grasas lácteas, manteca de cacao, huevo y azúcar. Así, destacan que "algunos de sus ingredientes no son recomendables, en concreto cuatro aditivos: el E-442, el E-471 y el E-476".

Del análisis, destacan que "lo primero que llama la atención es la escasez o incluso la falta de grasas lácteas, es decir, de mantequilla o nata". Consideran que esto es "una estrategia comercial para abaratar sus recetas, hasta el punto de que todos los helados analizados incluyen mayoritariamente otras grasas vegetales de coco, palma o girasol con sabores que poco tienen que ver con el esperado en un helado; y que también sirven para sustituir a la manteca de cacao, otro ingrediente básico".

Helados bombón. / Freepik

Asimismo, aseguran que "el uso de azúcar también es excepcional. Todos recurren a mezclas de azúcar con jarabes de glucosa y fructosa, que abaratan el coste del producto pero que también lastran la degustación".

Especial hincapié hacen en la OCU a los aditivos, encontrándose hasta ocho por helado. "Unos se usan de forma justificada, como los conservantes y antioxidantes, pero otros enmascaran la falta de ingredientes de calidad, como los emulsionantes para compensar la falta de yema de huevo, los estabilizantes para dar cuerpo a mezclas pobres, los colorantes y aromas para simular la presencia de vainilla o huevo... Es más, algunos no son recomendables según OCU y otras organizaciones europeas de consumidores por posibles riesgos sobre la salud, como son el E-442, el E-476 y E-471, detectándose este último en los 24 helados analizados".

Por otro lado, explican que el aporte energético de los helados analizados es además alto. "319 kcal por 100 ml, por lo que es recomendable priorizar los formatos más pequeños (41 ml) frente a los tradicionales (90 ml); y consumirlos solo de forma ocasional".

Degustación

El análisis de OCU también incluye una prueba de degustación, realizada por un panel de expertos pasteleros y que desvela pobres resultados en uno de cada dos helados. Entre los mejores, Carrefour Extra black y El Corte Inglés para el bombón de chocolate negro y Magnum Collection Frac para el almendrado, aunque en este caso su precio dobla el de las marcas blancas. Entre los peores, los de Alipende (Ahorramás), Alteza (Froiz) y La Sirena.