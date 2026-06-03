La OCU lo confirma: estas son las claves que tienes que tener en cuenta para elegir el mejor helado de supermercado

Llega el verano y aumenta el consumo de helados en España. Pero ojo, no son todos iguales, sino que algunos son más saludables que otros. Para facilitarnos la elección del mejor helado de supermercado, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) nos dan las claves que tenemos que tener en cuenta.

Y es que donde tenemos que acudir primero de todo es al etiquetado, no dejándonos engañar por la fotografía del helado ni otras cuestiones de marketing que están hechas para que deseemos el helado, independientemente de si es más saludable o no.

Así, desde la OCU destacan la importancia del aire y el agua. "El agregado de aire al helado es de una importancia fundamental para definir su calidad; en la práctica, son burbujas rodeadas de grasa que suponen el 50% del volumen del producto. El aire dota al helado de esponjosidad y ligereza".

En cuanto a los azúcares, señalan que "son una fuente de energía, aunque menor que la grasa, y tienen una notable importancia en la elaboración de los helados, pues además de proporcionarles el sabor dulce, reducen el punto de congelación del agua e intervienen en la textura del alimento, ya que evitan que se formen grandes cristales de hielo".

Helados. / Freepik

Por otro lado, destacan que los helados contienen entre un 5% y un 15% de grasa. "La cantidad y el tipo de grasa determina la calidad del helado y su textura; además de la grasa láctea, en la elaboración de helados se usan grasas vegetales, que no solo afectan al valor nutritivo del alimento (no todas son igual de saludables), sino que determinan la estabilidad del helado, pues tienen distinta temperatura de fusión".

Considerando que la grasa láctea funde en el rango “correcto”, es frecuente el uso de grasa de coco y de palma, pues sus temperaturas de fusión son similares. "Los tipos que más frecuentemente nos hemos encontrado en los helados infantiles analizados son la grasa de coco y la grasa láctea. Otras grasas y aceites de origen vegetal como palma, colza o manteca de cacao son habituales en la formulación de estos productos. También hemos visto, aunque en menos productos, aceite de girasol y aceite de karité o shea", destacan.

Por último, hacen a la alusión de las proteínas. "Entre un 3% y un 5% del helado son proteínas; durante el proceso de fabricación del helado, la grasa pasa a través de una pequeña válvula a alta presión rompiéndose en pequeñas gotas. Las proteínas se adhieren a la superficie de estas gotas de grasa, creando una membrana delgada y evitando que las gotitas de grasa vuelvan a formar gotas grandes".

Nuestro cuerpo

Así que teniendo en cuenta estos consejos, podremos elegir mejor qué helado llevarnos a casa este verano. Y lo mejor es que nuestro cuerpo nos lo agradecerá mucho.