La OCU lo confirma: estas son las mejores cremas solares que puedes adquirir en el supermercado
La Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado 29 protectores solares
Llega el verano y, aunque deberíamos utilizarlas durante todo el año, se incrementa la venta de las cremas solares. Pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 29 protectores solares para destacar cuáles son las mejores que puedes adquirir en el supermercado.
El análisis se centra en los protectores solares de alta y muy alta protección, destacando que de los 29 analizados, solo uno no alcanza el nivel protección que indica. Así, el que no llega al nivel anunciado es Heliocare 360 grados Fotoprotector Pediatrics Mineral SPF 50+. Desde la OCU destacan que no es que no proteja del sol, pero que deberían de indicar que es de protección alta y no muy alta, tal y como indican.
La crema solar mejor valorada por la OCU es Apivita Sun Safe Infantil 50; y el que ofrece mejor resultado en el test de uso es Nivea Sun Protect & Hydrate Lotion SPF 50+.
Otros protectores destacados son Mustela Stick Solar Alta Protección SPF 50 y Decathlon Spray Solar Active SPF 50.
Complementos
Desde la OCU destacan que hay que complementar el uso de la crema solar con el uso de sombrilla, sombrero, gafas de sol y camiseta.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- El BOE registra la bajada de velocidad oficial con multas de 600 euros: castigo en el permiso de conducir y control de la Guardia Civl
- La reapertura de la planta Chupa Chups en Villamayor como fábrica láctea generará 275 empleos
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961