Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

La OCU lo confirma: estas son las mejores cremas solares que puedes adquirir en el supermercado

La Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado 29 protectores solares

La OCU lo confirma: estas son las mejores cremas solares que puedes adquirir en el supermercado

La OCU lo confirma: estas son las mejores cremas solares que puedes adquirir en el supermercado / Freepik

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Benito Domínguez

Llega el verano y, aunque deberíamos utilizarlas durante todo el año, se incrementa la venta de las cremas solares. Pues la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 29 protectores solares para destacar cuáles son las mejores que puedes adquirir en el supermercado.

El análisis se centra en los protectores solares de alta y muy alta protección, destacando que de los 29 analizados, solo uno no alcanza el nivel protección que indica. Así, el que no llega al nivel anunciado es Heliocare 360 grados Fotoprotector Pediatrics Mineral SPF 50+. Desde la OCU destacan que no es que no proteja del sol, pero que deberían de indicar que es de protección alta y no muy alta, tal y como indican.

Crema solar.

Crema solar. / Freepik

La crema solar mejor valorada por la OCU es Apivita Sun Safe Infantil 50; y el que ofrece mejor resultado en el test de uso es Nivea Sun Protect & Hydrate Lotion SPF 50+.

Otros protectores destacados son Mustela Stick Solar Alta Protección SPF 50 y Decathlon Spray Solar Active SPF 50.

Noticias relacionadas y más

Complementos

Desde la OCU destacan que hay que complementar el uso de la crema solar con el uso de sombrilla, sombrero, gafas de sol y camiseta.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
  5. Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
  6. El BOE registra la bajada de velocidad oficial con multas de 600 euros: castigo en el permiso de conducir y control de la Guardia Civl
  7. La reapertura de la planta Chupa Chups en Villamayor como fábrica láctea generará 275 empleos
  8. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

Visita Venezuela la principal autoridad militar de Estados Unidos

Visita Venezuela la principal autoridad militar de Estados Unidos

La Fundación Valdés-Salas entama la quinta edición del so programa de beques pa estudiantes de Salas con pocos recursos

La Fundación Valdés-Salas entama la quinta edición del so programa de beques pa estudiantes de Salas con pocos recursos

L'amenaza del llobu mengua un 22% el númberu de reses inscrites nos montes públicos d'Onís

L'amenaza del llobu mengua un 22% el númberu de reses inscrites nos montes públicos d'Onís

El regreso de Duro a Langreo: ya hay fecha para la llegada del medio millar de trabajadores de la sede central de la empresa, hasta ahora en Gijón

El regreso de Duro a Langreo: ya hay fecha para la llegada del medio millar de trabajadores de la sede central de la empresa, hasta ahora en Gijón

Nacionalismos

Inventadas y fumadas

Se necesita cicerone

El deterioro del campo

Tracking Pixel Contents