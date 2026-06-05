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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa portátil más barata del mercado: con ruedas y por solo 22 euros

Este verano disfruta de tus comidas favoritas al aire libre y sin complicaciones

Lidl

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F. L.

Con la llegada del buen tiempo apetece celebrar comidas y cenas al aire libre con familia y amigos. Una buena ocasión para convertirte en el perfecto anfitrión y en la que una barbacoa puede hacerte quedar como el mejor cocinitas, haciendo que consigas fácilmente verduras, pescados y carnes a la brasa en unos minutos.

Lejos de lo que muchos pueden pensar, las barbacoas no son ya un instrumento complejo de conservar, usar y guardar. Ahora, el mercado ofrece una amplia variedad de estos imprescindibles del verano y a precios más que competitivos.

Por eso Lidl te trae la oferta que estabas esperando si eres de los que aún no tiene una barbacoa en casa y sueña con compartir con amigos largas jornadas con una rica barbacoa.

Barbacoa portátil en Lidl

Barbacoa portátil en Lidl / Lidl

Tu imprescindible del verano

Por solo 22, 99 euros Lidl pone a la venta una barbacoa multiusos con flujo de aire regulable. Ideal también para asar indirectamente. Cuenta con una parrilla cromada con un diámetro de aproximadamente 44 cm y un recipiente para el fuego con abertura de ventilación regulable. Tiene también un recipiente para cenizas que protege el césped o la terraza.

Otro de sus puntos fuertes es su fácil transporte gracias a las ruedas aptas para el jardín. Su parrilla integral con flujo de aire ajustable y su brasero con abertura de ventilación también modulable.

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Ya notienes excusa este verano para sosprender a tus invitados con carnes, pescados y verduras a la brasa.

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