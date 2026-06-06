Jordi Cruz, chef, desvela el truco definitivo para cocinar pescado a la plancha: "Piel crujiente, interior jugoso y sabor limpio"

Cada vez son más los trucos que comparte Jordi Cruz a través de sus redes sociales para ayudar a sus followers a mejorar en la cocina. Desde cómo cocer la pasta correctamente hasta la mejor forma de conservar las patatas, el chef catalán continúa acercando la haute cuisine al día a día de su comunidad digital. En esta ocasión, ha vuelto a captar la atención de los aficionados culinarios con una lección sobre cómo dorar un buen pescado en la sartén.

Es cierto que cocinar este producto a la plancha es considerada una tarea relativamente sencilla. Aunque muchas veces el método de elaboración no es técnicamente correcto y hace que se pierdan nutrientes y sabor. "Dorar un buen pescado en sartén tiene más técnica de la que parece. Si controlas el punto de sal, la humedad y el calor, el resultado es una piel crujiente y una carne jugosa", comienza señalando el chef.

Un pescado propio de la alta cocina

Jordi Cruz ha mostrado a su comunidad digital cómo preparar lomos, aunque la metodología es aplicable al resto de pescados que se quieran cocinar a la plancha. Los ingredientes están al alcance de cualquier despensa: aceite de olvia, un litro de agua y 35 gramos de sal.

El primer paso es preparar la salmuera, para ello hay que disolver "35 gramos de sal en 1 litro de agua", una fusión que permite simular la salinidad del mar. A continuación, hay que salar el pescado: "Introduce los lomos durante 3-4 minutos para que se salinen". De esta forma, todos el alimento adquiriá potencia de sabor de manera uniforme.

El siguiente paso es muy importante para garantizar un resultado final óptimo. "Retira el pescado y sécalo perfectamente, sobre todo la piel. Este paso es clave para un buen dorado", insiste el chef. Después, hay que calentar la sartén con un poco de aceite y "colocar el pescado por la parte de la piel y presionar ligeramente al principio para que no se deforme".

Resulta fundamental dejar que la piel se dore (sin moverla) alrededor de tres minutos. El truco es bastante sencillo: "Hasta que veas el dorado subir por los laterales", remata el chef. Posteriormente, solo tendrás que darle la vuelta y "cocinar la parte de la carne 1 minuto aproximadamente". El último paso será esencial para alcanzar un plato propio de la alta cocina: "Puedes tapar unos segundos para generar vapor y acelerar la cocción si lo necesitas". Et voilá. El pescado estará listo y en su punto para ser degustado.