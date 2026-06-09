Adiós a las manchas más resistentes: el truco casero para combatir la suciedad en sartenes y ollas

¿Cansado de las manchas? Muchas personas lidian a diario con restos de suciedad que se adhieren a los utensilios de cocina y que, con el paso del tiempo, no solo se vuelven más resistentes; también deterioran la funcionalidad del producto y dañan los revestimientos antiadherentes.

Aunque el jabón y los desengrasantes comerciales son los recursos más socorridos contra las manchas, existe un remedio casero que ha pasado de generación en generación y que hoy triunfa en redes sociales. Un poco de bicarbonato de sodio y agua serán los ingredientes necesarios para combatir la grasa acumulada en el exterior y los bordes.

¿Cómo evitar las manchas de grasa?

Para prevenir las manchas más resistentes los expertos lo tienen claro. En primer lugar, hay que mentalizarse de una rápida actuación, lo que implicar lavar la sartén a mano cuando aún esté tibia. De esta forma, la grasa se desprende más fácil e impide que se penetre en el interior del material.

Siempre que se pueda hay que evitar el uso del lavavajillas; este electrodoméstico requiere el empleo de productos químicos que suelen ser demasiado agresivos y pueden deteriorar la funcionalidad del producto. Los expertos lo tienen claro: hay que lavar a mano siempre. Agua tibia, esponja no abrasiva y jabón suave son los elementos básicos para garantizar mayor durabilidad.

Otro punto muy importante es el proceso de secado. Una vez lavado, hay que enjuagar la olla o sartén y secarlo inmediatamente con un trapo limpio. De esta forma, se evitarán las manchas de cal, agua y restos de aceite que se adhieren a la superficie.

Sartén lavándose a mano. / Freepick

El truco más eficiente

Lo primero que hay que hacer es preparar una pasta espesa que se formará mezclando bicarbonato de sodio y un poco de agua. A continuación, hay que aplicar la misma sobre la superficie exterior y rociar con un poco de vinagre encima.

El truco: dejar reposar en un intervalo de tiempo de 10 a 15 minutos. Finalmente, solo hay que pasar una esponja suave y rascar los restos utilizando gran cantidad de agua tibia. Et voilá. Las manchas más resistentes supondrán un problema menor y fácil de solucionar en la cocina.