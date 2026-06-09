Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el termo viral, clon de Stanley: de acero inoxidable y por solo 8,99 euros

Los termos están cada vez más de moda. Para ir al gimnasio, al trabajo o incluso hay quien no se despega de ellos ni para hacer recados. Entre sus ventajas destaca su capacidad para conservar la temperatura ya sea caliente o fría de tu bebida favorita y ahora también, su fácil transporte, ya que muchos incluyen asa para llevar o complementos como pajitas para poder disfrutar de un té, un café o un zumo sin miedo de acabar derramándolos.

Pero sin duda, si hay una marca que ha revolucionado el mundo de las bebidas on the go ese ha sido Stanley. La marca estadounidense, apoyándose sin quererlo en un principio en influencers y en las redes sociales, ha acabado convirtiéndose en un referente en este sector.

Y es que hasta hace unos meses, era fácil encontrar en cientos de perfiles de Tik Tok o Instagram vídeos con el famoso termo en infinidad de colores, tamaños y con innumerables accesorios como llaveros, pegatinas y demás items para personalizarlos y convertirlos en un accesorio único.

Sin embargo, habrá quien piense que pagar la friolera de entre 50 o 70 euros por un termo es de tener pocas luces y por ello hay cada vez más marcas que se han lanzado a sacar a la venta clones de estos recipientes icónicos.

Sin ir más lejos, en Lidl han sacado en su tienda online un clon del omnipresente Stanley a un precio de risa.

Un clon con todas las bondades del original

Si eres de los que aún tiene ganas de hacerse con un clon del mítico termo Stanley estás de suerte porque la cadena de supermercados alemanes Lidl ha puesto a la venta un vaso térmico que promete mantener tus bebidas calientes o frías gracias a su revestimiento de doble pared.

Además, gracias a su asa es ideal para transportar allá donde vayas y si eres de los que disfruta de su bebida favorita mientras va en coche estás de suerte, ya que este modelo es compatible con todos los portavasos convencionales de coche. También incluye una pajita reutilizable y abertura grande para un llenado fácil. Además, es apto para lavavajillas y con capacidad de 1,2 litros.