Alerta sanitaria: posible presencia de listeria en varios quesos frescos de vaca
Si tienes alguno de los productos afectados puedes devolverlo y solicitar un reembolso
La AESAN alertó de la presencia de listeria en varios quesos frescos de vaca de la marca De mi tierra, tal y como aseguró la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Según explican las autoridades sanitaris de Galicia fueron las que notificaron la alerta, señalando que la distribución inicial de los quesos afectados fue por Galicia, Aragón, Madrid y Andalucía, aunque no se descarta que hayan podido llegar a otras comunidades autónomas.
Los productos afectados son queso costeño del lote 009-0526 con fecha de caducidad 06/08/2026 en las variedades de barra, medio kilo, 300 gramos y un kilo; queso amarillo del lote 027-0326 con fecha de caducidad 19/06/2026 en barra; queso fresco duro del lote 070-0325 con fecha de caducidad 25/06/2026 en las variedades de barra, medio kilo, 300 gramos y un kilo; y queso fresco semiduro del lote 041-0426 con fecha de caducidad 20/07/2026 en las variedades de barra y 300 gramos.
Los productos afectados ya se han retirado de la venta, pero si alguna persona tuviese en su casa alguno de los quesos de los lotes afectados se recomienda no consumirlo y devolverlo al establecimiento donde lo compró para solicitar un reembolso.
Consumo
En el caso de haberlo consumido y presentar síntomas compatibles con listeriosis, como fiebre, diarrea o vómitos, deberá acudir a un centro de salud.
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