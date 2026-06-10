Alerta sanitaria: posible presencia de partículas metálicas en unos conocidos cereales de chocolate
Se ha procedido a retirar de la venta los lotes afectados
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de la posible presencia de partículas metálicas en unos conocidos cereales de chocolate.
Se trata, según cuenta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), de un problema detectado por las autoridades sanitarias de Portugal sobre la posible presencia de partículas de aluminio en unos cereales con chocolate de las marcas Gran DIA y Golden Bridge.
Concretamente, se trata de los Pétalos de trigo y chocolate de Gran Día, en el lote 31176 con fecha de caducidad 04/2027; y los Choco Cups de Golden Bridge, que tiene dos presentaciones diferentes, en el lote 32176 con fecha de caducidad 04/2027. Los cereales donde se ha advertido la posible contaminación proceden de Portugal, pero se han distribuido ampliamente en España en supermercados como Día y Aldi.
Ante el potencial riesgo de este problema, se ha procedido a retirar de la venta los lotes afectados, pero puede ser que algunas personas los tengan en su casa. En ese caso, desde AESAN recomiendan no consumirlos. La ingestión de los fragmentos de aluminio podría ser peligrosa, por lo que es necesario consultar el lote y la caducidad.
Acudir al médico
Y en caso de haberlos consumido, se recomienda acudir al médico ante cualquier síntoma extraño.
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