Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
Considerado como uno de los mejores sistema de pensiones en el mundo, el modelo neerlandés combina prestaciones fijas y fondos privados con opción a invertir en mercados financieros
Frente a un sistema de pensiones cada vez más saturado, son muchos los países europeos que se plantean cómo asumir el gasto asumido por el envejecimiento de la población, una tendencia muy generalizada en el continente y en muchos países desarrollados.
Sin embargo, siempre podemos encontrar países que no siguen esta regla, y este es el caso de Países Bajos y su sistema de pensiones tan rentable. De hecho, este se ha convertido por tercer año consecutivo como el mejor valorado en el Mercer CFA Institute Global Pension Index.
Un sistema de pensiones equilibrado
Según los expertos, uno de los puntos clave del sistema holandés es su equilibrio entre el gasto público y la capitalización privada, evitando así que el aspecto financiero pueda perjudicar a las prestaciones, y viceversa.
Por otro lado, en cuanto a la edad de jubilación en Países Bajos, en 2026 esta corresponde a los 67 años, aunque va cambiando según cómo evoluciona la esperanza de vida en el país, es decir, este mecanismo pretende ajustarse a la realidad de cada época.
Dos elementos clave: la pensión fija y la inversión financiera
Uno de los elementos más importantes de este sistema es la pensión estatal AOW, financiada a través de los impuestos. Esta se trata de una cuantía fija de 1.580 euros brutos al mes, recibida por cada persona de forma individual.
Por otro lado, otro elemento fundamental para su éxito son los fondos de pensiones ocupacionales, vinculados a la empresa y de carácter casi obligatorio. Estos permiten al trabajador acumular un capital real a lo largo de su carrera profesional.
Básicamente, mientras que en España el sistema de pensiones se financia mediante las cotizaciones de los trabajadores, en Países Bajos se apuesta por la inversión activa.
Una jubilación basada en aportaciones y rendimiento financiero
Además de ello, actualmente Países Bajos se encuentra inmerso en una reforma del sistema a gran escala, tomando como referencia el modelo sueco de cuentas individuales.
En este caso, la cuantía final de la jubilación dependería directamente de las aportaciones realizadas y del rendimiento de las inversiones en mercados financieros. El objetivo principal es maximizar la rentabilidad a largo plazo.
Aun así, para evitar inestabilidad en las inversiones, se aplica un enfoque diferente para cada etapa de vida, es decir, con operaciones de mayor riesgo en trabajadores jóvenes, y una mayor estabilidad en edades cercanas a la jubilación.
De esta forma, muchos fondos neerlandeses habrían conseguido aumentar el valor de sus prestaciones hasta un 2% en 2025. Sin duda, este se convierte en un ejemplo claro de cómo sostener el sistema sin depender exclusivamente de la recaudación estatal, sino también a base de inversiones financieras.
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