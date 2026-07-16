No cuelgues las llamadas 'spam': la frase que debes pronunciar para no volver a recibirlas
La Policía Nacional ofrece herramientas gratuitas para evitar las llamadas comerciales indeseadas y proteger la privacidad de los usuarios
Zoe Campos Corral
Nos hemos acostumbrado tanto a las llamadas comerciales indeseadas -también conocidas como 'spam'- que hemos normalizado su continua aparición en nuestro día a día. De forma repetida, recibimos llamadas comerciales realizadas con la intención de ofrecernos productos y servicios nuevos o alternativos.
El problema es que, normalmente, no nos interesa lo que nos ofrecen o no nos lo están ofreciendo en el mejor momento.
Fabricantes y Gobierno en el mismo bando
Teleoperadoras y fabricantes de los propios teléfonos móviles se han ido actualizando para que nuestro dispositivo nos ponga en preaviso cuando detecta que recibimos una llamada de 'spam'. Aun así, no es suficiente.
En respuesta a la preocupación conjunta,
el pasado 13 de noviembre
, el
Congreso de los Diputados
aprobó la llamada
Ley de Servicios de Atención a la Clientela
, impulsada por el
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
.
El 11 de diciembre se ratificó
.
Teóricamente, esta ley “supone la aprobación de la primera ley que regula los servicios de atención al cliente, y establece estándares de calidad para garantizar que no se perpetran abusos al consumidor”.
Tal y como explica el mismo ministerio de
Pablo Bustinduy
, “entre las medidas más destacadas que incluye el texto se encuentra el poner fin a las llamadas 'spam'”, entre muchas otras.
¿Qué hago si ya sé que es 'spam'?
Sin embargo, parece que todavía son muchas las personas que siguen recibiendo llamadas de empresas que no son de su interés. Así pues, lejos de dar “más poder a los consumidores y consumidoras para hacer valer sus derechos frente a las empresas”, como pretendía Bustinduy, las cosas siguen como siempre.
Como las soluciones definitivas parece que van a tardar, lo más efectivo será buscar medidas con efectividad inmediata; así que aquí te damos algunas claves:
Si recibes una llamada y el
móvil
te avisa que es 'spam' tienes dos opciones:
- La primera es colgar antes de cogerla y bloquear el número de teléfono, aunque esta es una solución momentánea, porque de este modo van a seguir llamándote. De hecho, les acabas de confirmar que tu móvil está activo, y te llamarán desde otros números.
- La segunda opción es ser rápido, conciso y directo, pero sin ser maleducado. “No me interesa y quiero que eliminéis mi número de teléfono de vuestra base de datos”.
Otras opciones para esquivarlas
También es importante recordar que nunca hay que responder con un “¿Sí?” porque puede tratarse de una estafa en la que buscan clonar tu voz y suplantar tu identidad. Del mismo modo, tampoco hay que compartir los datos personales bajo ninguna circunstancia.
La Policía Nacional también ofreció una solución, a finales de noviembre, para que los usuarios dejen de recibir estas llamadas: “Puedes evitar estas molestias fácilmente porque existen dos herramientas que te ayudan a proteger tu privacidad. La
lista Stop
y la
lista Robinson
son servicios gratuitos donde puedes inscribirte para no recibir más
publicidad
. La
Robinson hará que no te llamen más
y Stop Publicidad conseguirá que no recibas más publicidad por email, correo postal u otros medios”.
Estos dos servicios, que son voluntarios y gratuitos, permiten que cualquier persona pueda oponerse a recibir publicidad de empresas con las que no tiene una relación contractual.
En ambos casos, las empresas deben consultar los ficheros de las dos listas antes de realizar campañas de publicidad porque, si no existe una relación contractual previa,
pueden ser sancionadas por la
Agencia Española de Protección de Datos (Aepd)
. Cabe destacar que la efectividad de estas dos páginas suele ser notable a partir del segundo mes desde que el usuario se inscribe.
Fuente: El Periódico
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