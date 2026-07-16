Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
Siempre es momento de renovar las toallas
Si quieres renovar las toallas de la casa este es el momento indicado porque en Lidl tiene las toallas más baratas del mercado, que están disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros. Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.
Se trata de unas toallas de 70 por 140 centímetros, ideales para cualquier situación, de algodón puro, suaves y voluminosas, que además son fáciles de cuidar, muy absorbentes y resistentes.
Estas toallas están disponibles en color beige, gris, menta y rosa, perfectas para combinar con el resto de tu cuarto de baño.
Pero no solo eso, es que en Lidl destacan que con estas toallas "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África", porque estas toallas son de algodón puro y secado rápido y ligero.
Precio
Unas toallas que en cualquier tienda pueden alcanzar los 10 euros en Lidl ya parten de un reducido precio de 3,99 euros pero es que como son rebajas, tienen un descuento del 12 por ciento, con lo que se quedan en 3,49 euros.
- Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
- Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, obligadas a parar producción durante más de dos horas por una caída inesperada de generación eléctrica