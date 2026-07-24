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Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir los helados más virales: desde los más ácidos hasta los más locos

Tienes varios tipos para elegir

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir los helados más virales: desde los más ácidos hasta los más locos

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir los helados más virales: desde los más ácidos hasta los más locos / Aldi

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Daniel Cid

Estamos en verano y lo que más apetece son los helados. Pues en Aldi tienen los helados más virales, con varios tipos para elegir. Desde los más ácidos hasta los más locos. Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguirlos.

Se trata, por un lado, de los bocaditos ácidos, que se venden en dos formatos. Por un lado, melocotón y frambuesa; y por el otro fresa y manzana. El pack, con 12 unidades, tiene un precio de 2,99 euros.

Bocaditos ácidos.

Bocaditos ácidos. / Aldi

Pero la locura llega con las nuevas tarrinas de helado. Así, hay de corn flakes (cereales), miel y almendra, y rollo de canela. Todas las tarriinas está a 3,39 euros y llevan 325 gramos.

Tarrinas de helado.

Tarrinas de helado. / Aldi

Muy virales

Ambos helados se han vuelto muy virales en las últimas semanas, creando opiniones diferenciadas. En cuanto a los bocaditos ácidos, la mayoría de las personas que los han probado destaca su sorprendente sabor y los aprueba. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las tarrinas, porque en este caso no gustan a todo el mundo por igual, dados sus especiales sabores.

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De todos modos, no sabrás si te gustan hasta que los pruebes y seguro que están en tu supermercado Aldi más cercano.

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