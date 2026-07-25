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Los especialistas coinciden: la forma ideal de colgar el papel higiénico de forma más segura

Hay dos opciones, colocar la hoja hacia delante o por detrás

Los especialistas coinciden: la forma ideal de colgar el papel higiénico de forma más segura

Los especialistas coinciden: la forma ideal de colgar el papel higiénico de forma más segura / Freepik

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Benito Domínguez

La forma de colgar el papel higiénico puede determinar que lo usemos de forma más segura, tal y como coinciden los especialistas. Y hay dos opciones, colocar la hoja hacia delante o por detrás, pero, ¿cuál es la ideal?

Y es que no se trata de algo puramente estético, sino que tiene más que ver con la salud. En este sentido, los especialistas coinciden es que siempre es mejor que la hoja caiga por encima del rollo porque siempre será más limpia su utilización. Al revés, nuestras manos tocarían la pared que, al estar colocada junto al inodoro, acumula residos y partículas que acabarían en nuestras manos.

Papel higiénico.

Papel higiénico. / Freepik

Y si no nos lavamos las manos de manera correcta, podemos llevar gérmenes y bacterias a nuestro cuerpo e, incluso, contagiar a otras personas.

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Por nuestra salud

Por eso es muy importante pensar en cómo colocar el papel higiénico, aunque creamos que es una nimiedad, hay que hacerlo bien simplemente por nuestra salud y la de los que nos rodean.

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