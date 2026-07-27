Action retira de la venta uno de sus productos "por riesgo de quemaduras"
Solicita a los clientes que lo hayan adquirido que lo devuelvan en su tienda más cercana
Los supermercados Action han retirado de la venta de uno de sus productos en catálogo "por riesgo de quemaduras" y solicitan a los clientes que lo hayan adquirido que lo devuelvan en su tienda más cercana.
Y es que Action ha lanzado una advertencia de seguridad con un guante resistente al calor para barbacoa de la marca Big Jeff calificado como "peligroso". Y es que, según comentan desde Action, "los resultados de las pruebas muestran que este artículo no cumple con la clasificación de inflamabilidad ni con la calificación de resistencia al calor por contacto que figura en el embalage. El artículo no cumple los requisitios de resistencia al calor por contacto ni de resistencia a la propagación de la llama, lo que supone un riesgo de quemaduras".
Devolución
Desde Action piden a los clientes que hayan comprado este producto que "dejen de utilizarlo", y les ruegan que los devuelvan a su tienda Action más cercana. Para explicar un poco más, este producto fue vendido en Action entre el 14 de abril y el 21 de agosto de 2025.
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