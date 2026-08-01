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Loterías y Apuestas del Estado lo confirma en su estadística: estos son los números que más veces han tocado en Euromillones

En los dos últimos años hay varios números que tienen más éxito que otros

Euromillones

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Manuel Riu

P. T. García

Acertar todos los números del sorteo de Euromillones (con sus estrellas) es complicado. Y no es de extrañar: es uno de los sorteos que más dinero reparte con diferencia de todos cuantos pone en juego Loterías y Apuestas del Estado. Por eso a veces hay que tirar de estadística para intentar acercarse a la combinación ganadora.

El sorteo de Euromillones se juega en toda Europa y hay que elegir dos variables para jugar:

  • 5 números, que pueden ser cualesquiera del 1 al 50
  • 2 estrellas de la suerte, números del 1 al 12

El premio más cuantioso es para aquella persona que logre acertar los cinco números y las dos estrellas.

¿Qué número es más probable que salga en las estrellas?

Según la estadística, hay un número que es más probable que salga. Lo facilitan en la propia página de Loterías y Apuestas del Estado. Hasta 369 veces ha salido el número 3 en las estrellas. El 2 es el otro número que más sale, en concreto 364 veces. Según esta table el número que menos sale es el 12. En los dos últimos años salió 153 veces.

Sorteo Euromillones del viernes 22 de agosto de 2025.

Sorteo Euromillones / lne

Euromillones es una lotería europea organizada por los operadores de juego encargados de la lotería en cada uno de los países participantes. Su primer sorteo tuvo lugar el viernes 13 de febrero de 2004 en París. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros países que formaron parte. Los operadores de juego de Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se unieron posteriormente, el 8 de octubre de 2004.

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El sorteo se lleva a cabo todos los martes y viernes, a las 21:45, y tiene lugar en París. Cada apuesta tiene desde septiembre de 2016 un precio de 2,50 euros en la mayoría de los países.

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