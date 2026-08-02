Una experta en datos alerta de lo que debes hacer para dar tus datos de forma segura en hoteles u otros alojamientos: "No doy el DNI"
"Tienen más información de la que se requiere y esto aumentaría el riesgo de suplantación de identidad"
Aunque muchas empresas solicitan el número del documento nacional de identidad como medida de verificación, la realidad es que no tienen la obligación legal de exigirlo y, por tanto, tú puedes negarte a dárselo. Lo mismo pasaría si te pidiesen el DNI de forma física.
La obligación legal de mostrar el DNI a las autoridades (es decir, a la Policía, la Guardia Civil u otras fuerzas de seguridad) se basa en el artículo 35.4 de la Constitución Española, que establece que "los ciudadanos tienen el deber de colaborar con las autoridades en el mantenimiento del orden público". Además, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, del Código Penal, establece en su artículo 574 que "el que se negará a identificarse o diera falsa identidad a las autoridades o funcionarios que, en el ejercicio de sus funciones le requieran su identificación, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses".
Pero, ¿qué pasa si llego a un hotel o alojamiento turístico y me piden el DNI? Tal y como explica la experta en Derecho Sandra Jurista, "los alojamientos solo pueden verificar visualmente el documento o usar formularios oficiales para registrar datos esenciales". Además, " Si un hotel te exige copia, está cometiendo una infracción leve o grave, que podría ser sancionada con multas de miles de euros".
"Los documentos como el DNI tiene más información de la que se requiere y esto aumentaría el riesgo de suplantación de identidad". La Agencia Española de Protección de Datos es bastante clara sobre este asunto: "no está permitido solicitar una copia del DNI o pasaporte en los hospedajes".
"Solicitar una copia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte vulnera el principio de minimización de datos, establecido en el artículo 5.1.c) del RGPD, y supone un tratamiento excesivo de datos. Esto se debe a que el DNI completo contiene más datos que los obligados a aportar en virtud de la normativa aplicable, como la fotografía, la fecha de caducidad del documento, el CAN o el nombre de los padres. Asimismo, el entregar una copia de la documentación personal implica, entre otros, un riesgo innecesario de suplantación de la identidad, que debe ser evitado o, por lo menos, mitigado de manera efectiva. Adicionalmente, cabe recordar que el DNI no contiene la totalidad de la información solicitada en el Anexo I del Real Decreto 933/2021 por lo que, por sí solo, no es un recurso válido para poder cumplir con la citada norma. A este respecto cabe señalar que la finalidad del Real Decreto 933/2021 es “la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana” ante la “especial relevancia” de la “logística del alojamiento” “en el modus operandi de los delincuentes”, según recoge la Exposición de Motivos de la norma. Así las cosas, el envío de una copia del documento no permite verificar con certeza la identidad de la persona y, por tanto, carece de la idoneidad suficiente para cumplir con la finalidad de la norma", explican
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