Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el carrito de compra más cómodo y barato del mercado: plegable, resistente y por menos de 8 euros

Hacer la compra es una de esas tareas que, por mucho que nos pese, no podemos dejar de hacer. Hay qeuien opta por acuidr en coche al supermercado, lo que permite hacer acopio de varios productos, sobre todo, de aquellos que pueden pesar más como bebidas, detergente, kilos de fruta o verdura.

Sin embargo, hay quien se decanta por el clásico carrtio de toda la vida para llenar la nevera. Los hay de 4 ruedas, perfectos para equilibrar el peso y los hay de 2, algo menos cómodos aunque igualmente útiles.

Aunque sin duda, los que se ahn puesto de moda en los últimos años son los carritos plegables. Fáciles de guardar ya que ofrecen la posibilidad de colgarse tras la puerta, ayudándote a ahorrar espacio.

Y si crees que hacerte con uno de ellos puede ser caro, te equivocas ya que Lidl ha sacado a la venta en página web el carrito de compra definitivo. Plegable, resistente y por solo 7, 99 euros.

Carrito de la compra de Lidl / Lidl

Resistente, fácil de guardar y al mejor precio

Si quieres hacerte con un carrito de la compra y no sabes por cuál decantarte o si ya toca renovar el tuyo estás de suerte porque Lidl ha sacado a la venta una opción a tener en cuenta.

Disponible en color negro a través de su página web, constan de una bolsa plegable con ruedas. Unas ruedas abatibles que hacen que pueda guardarse facilmente en el bolsillo delantero. Además, cuenta con un compartimento principal espacioso con botón a presión para cerrar y un bolsillo delantero con cremallera de dos direcciones

Fabricado con un material resistente su pared trasera tiene protector de cantos estable y acepta carga máxima de 10 kilos.