Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
Date prisa porque promete agotarse en horas
F. L.
Inspirada en el campo, con aires vintage y con un bonito diseño bucólico. Es la nueva colección de menaje que ha sacado Primark. Cuencos, tazas, platos, matequilleras... todo con un cuidado diseño, se trata de una colección apta para microondas y lavavajillas.
Fabricada en cerámica y corcho, son piezas que pueden convertirte en el perfecto anfitrión y además, a un precio imbatible. Con precios que van desde los 3 euros, es la ocasión perfecta para renovar tus platos, tazas, o ensaladeras cuidando de tu bolsillo.
Flores y bordes festoneados o un bonito diseño indiano son algunos de los detalles que incluye esta colección que promete agotarse en horas. Así que date prisa si no quieres quedarte sin ellas ya.
Marca irlandesa
Primark es una cadena irlandesa de ropa y complementos que pertenece al grupo Associated British Foods. La mayoría de los productos que venden se fabrican exclusivamente para el grupo, pero también se comercializan prendas fuera de temporada de otras marcas. Es denominada Penneys en su país de origen.
En 1969 se abrió la primera tienda del grupo en Mary Street de Dublín, con el nombre de Penneys. En menos de un año se inauguraron cuatro locales más en la capital irlandesa, y en 1971 se abrió el primero en Cork. Dos años después llegó a Reino Unido bajo la marca Primark. En 2000 aprovechó la retirada de C&A del mercado británico para adquirir sus locales, lo que le ayudó a superar los 100 establecimientos.
La marca destaca por su variada oferta de moda y complementos, así como artículos de hogar, todos ofertados a un bajo precio. En sus tiendas se encuentran secciones de hogar, accesorios de tecnología, calzado, moda masculina, moda femenina, moda infantil, cosmética, ropa de cama, etc.
Desde 2006 ha iniciado un plan de expansión internacional en Europa, que comenzó con la inauguración de una tienda en el centro comercial Plenilunio en Madrid, España. En 2009 ha abierto negocios en Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Actualmente la marca Penneys se utiliza solo en la República de Irlanda, mientras que en el resto de países se llama Primark.
- La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
- Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
- Leticia Sabater, a lo 'Superestrella' en Ferroñes, que celebra hoy la 'Comilona' y contará con la actuación de Vicente Díaz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de muebles de camping más barato del mercado: con múltiples posibilidades para disfrutar de actividades al aire libre
- Fallece Rafael Pablo Romero, padre de la actriz Blanca Romero
- Fallece Enrique López, fundador de Confecciones Gijón y creador de las populares camisas Ike y de Industrias Lácteas Monteverde
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador de mano 2 en 1 más barato del mercado: ideal para casa pequeñas
- Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco