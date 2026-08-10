Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
Podrás encontrar desde cojines decorativos de felpa y ropa de cama mullida hasta iluminación ambiental suave, cestas de almacenaje y espejos decorativos
¿Quién dijo que el lujo está reñido con los precios bajos? Y es que en Primark tienen la colección de hogar más lujosa a precios reducidos, donde podrás encontrar desde ropa de cama a otros elementos para el ajuar. Mañana se formarán colas kilométricas en Primark para hacerse con ella.
Una colección que permite transformar cada rincón de tu hogar con un toque de elegancia y confort. Aquí encontrarás texturas suaves, colores relajantes y diseños atemporales. Desde cojines decorativos de felpa y ropa de cama mullida hasta iluminación ambiental suave, cestas de almacenaje y espejos decorativos.
Pero también tiene una vajilla de lujo. Se trata de piezas con acabados brillantes, diseños elegantes, colores modernos y detalles discretos en dorado que transformarán cada comida en una experiencia digna de un restaurante cinco estrellas.
Tampoco faltan los elementos decorativos. Desde jarrones escultóricos y platos de cerámica hasta cristalería, fragancias para el hogar y adornos modernos.
Precio Primark
Eso sí, todo a precio de Primark, precios asequibles para que no te preocupes a la hora de llenar tu cesta porque lo importante en este caso es que disfrutes de la compra.
- La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
- Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
- Leticia Sabater, a lo 'Superestrella' en Ferroñes, que celebra hoy la 'Comilona' y contará con la actuación de Vicente Díaz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de muebles de camping más barato del mercado: con múltiples posibilidades para disfrutar de actividades al aire libre
- Fallece Rafael Pablo Romero, padre de la actriz Blanca Romero
- Fallece Enrique López, fundador de Confecciones Gijón y creador de las populares camisas Ike y de Industrias Lácteas Monteverde
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador de mano 2 en 1 más barato del mercado: ideal para casa pequeñas
- Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco