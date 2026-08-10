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Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos

Podrás encontrar desde cojines decorativos de felpa y ropa de cama mullida hasta iluminación ambiental suave, cestas de almacenaje y espejos decorativos

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos

María González Falcó

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Benito Domínguez

¿Quién dijo que el lujo está reñido con los precios bajos? Y es que en Primark tienen la colección de hogar más lujosa a precios reducidos, donde podrás encontrar desde ropa de cama a otros elementos para el ajuar. Mañana se formarán colas kilométricas en Primark para hacerse con ella.

Una colección que permite transformar cada rincón de tu hogar con un toque de elegancia y confort. Aquí encontrarás texturas suaves, colores relajantes y diseños atemporales. Desde cojines decorativos de felpa y ropa de cama mullida hasta iluminación ambiental suave, cestas de almacenaje y espejos decorativos.

Algunos de los productos de la colección de lujo.

Algunos de los productos de la colección de lujo. / Primark

Pero también tiene una vajilla de lujo. Se trata de piezas con acabados brillantes, diseños elegantes, colores modernos y detalles discretos en dorado que transformarán cada comida en una experiencia digna de un restaurante cinco estrellas.

Tampoco faltan los elementos decorativos. Desde jarrones escultóricos y platos de cerámica hasta cristalería, fragancias para el hogar y adornos modernos.

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Precio Primark

Eso sí, todo a precio de Primark, precios asequibles para que no te preocupes a la hora de llenar tu cesta porque lo importante en este caso es que disfrutes de la compra.

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