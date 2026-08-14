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Colas en JYSK, la competencia directa de Ikea, para hacerse con el sillón de moda y más estiloso del mercado: tiene una rebaja del 40% por tiempo limitado

El artículo, de tejido bucle, costaba sin la promoción casi 150 euros

El sillón rebajado de JYSK

El sillón rebajado de JYSK / JYSK

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Alejandra Carreño

Si buscas diseño y buen precio, JYSK es tu sitio. La cadena danesa, que es competencia directa de Ikea y que parece un Zara Home, tiene interesantes ofertas a las puertas de las Navidades. Es el caso del asiento de moda para la casa. Se trata de un sillón de bucle (o bouclé), un tipo de silla tapizada con una tela texturizada, hecha de hilos rizados que forman pequeños nudos y bucles, creando una superficie suave, gruesa y muy acogedora que invita a tocar y relajarse, aportando un estilo cálido y lujoso a la decoración.

En concreto, el que ofrece JYSK es el modelo "Hundested", es de felpa y está disponible en dos colores: blanco roto o roble natural. Está hecho de espuma, contrachapado, poliéster y acero. Tanto los cojines del asiento como del respaldo son de espuma. Tiene reposabrazos y sus medidas son las siguientes: 72 centímetros de ancho, 98 de alto y 80 de profundidad. La altura del asiento es de 45.

Antes costaba casi 150 euros

Lo más llamativo de este artículo es su precio: tiene una rebaja del 40% y cuesta 90 euros. Su precio original era de 149 euros. Eso sí, esta oferta tiene tiempo limitado: hasta el próximo 31 de diciembre.

Más de 3.000 tiendas

La cadena danesa Jysk ya cuenta con más de 3.100 tiendas repartidas por 51 países. Tres de ellas están en Asturias, en concreto en Oviedo (en el entorno del centro comercial Parque Principado), Gijón (en Porceyo) y Avilés (Parque Astur).

De todo para el hogar

Jysk vende de todo para el hogar, incluido muebles. Para el dormitorio, para el baño, para el salón, para la oficina, para el comedor, para el jardín... Es como un Ikea, pero con un diseño diferenciado, más adaptado a las tendencias del momento. Puedes encontrar sofás, mesas, muebles para la televisión, sillas, sillones, cabeceros de cama, estanterías, aparadores...

Todo lo que puedes imaginar en accesorios lo tiene también Jysk: cortinas, cojines, colchas, felpudos, cajas de almacenaje, espejos, manteles... Y ahora, cómo no, los artículos de Navidad inundan una buena parte de sus tiendas.

Sus precios son realmente competitivos y durante la campaña de Black Friday sus descuentos llegaron hasta el 60 por ciento. Por poner ejemplos, sin estar rebajados, tienen estructuras de camas de muchos modelos diferentes por 200 euros, mesas de centro desde 9 euros, sillones por menos de 100 y sofás de revista de tres plazas con chaise longue por 700.

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"Boom" de tiendas

El sector de la decoración vive en estos momentos un "boom", con el nacimiento de nuevas tiendas. Ese es el caso de Lefties Home y Mango Home, que dieron el salto de la moda al hogar. Ambas firmas, competidoras entre sí, amplían cada temporada el número de productos y ya están empezando a instalarse en sus tiendas físicas.

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