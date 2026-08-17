Para ir al trabajo, para entrenar en el gimnasio, para salir a correr, realizar llamadas o simplemente para desconectar. Todos tenemos auriculares que usamos con más o menos frecuencia en nuestro día a día.

Y hay tantos modelos como tipos de usuarios. Los hay con cables, de diadema, con bluetooth, de pinganillo... Todo tipo de formatos según gustos y necesidades.

Si estás pensando en cambiar los tuyos o simplemente en hacerte con unos por primera vez, estás de suerte ya que Lidl te trae una oferta difícil de rechazar. Unos auriculares de botón, inalámbricos y por solo 8,99 euros.

Un precio imbatible para un imprecindible que hará tus trayectos al trabajo o tus jornadas de playa más llevaderas. Eso sí, deberás darte prisa ya que, tal y como anuncian en la web del supermercado, las unidades están volando.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares inalámbricos más baratos del mercado: con carga rápida, control por voz y por menos de 9 euros / Lidl

Control por voz inteligente, carga rápida y buen sonido

Por solo 8,99 euros y disponibles en dos colores: blanco y negro, estos auriculares inalámbricos te ofrecen libertad de música inalámbrica con un sonido impresionante. Además, tienen control por voz inteligente y acceso a asistentes de voz y las llamadas podrás realizarlas fácilmente gracias a la función de manos libres y al micrófono integrado.

Otro de sus puntos fuertes es el elemento de control directamente en el auricular para el control de la música y la gestión de llamadas y su carga rápida en solo 2 horas te permitirá disfrutar de ellos en poco tiempo.

Todo gracias a su estuche de carga, que carga los auriculares durante el transporte: hasta 6 procesos de carga de los auriculares con el estuche de carga completamente cargado. También incluye almohadillas en 3 tamaños (S, M, L) y cable de carga de aprox. 60 cm (USB-A a USB-C). Su Bluetooth® cuenta además con un alcance de 10 m.

No dejes escapar la oportunidad de conseguir unos auriculares versátiles al mejor precio.