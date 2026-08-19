Las freidoras de aire son desde hace años, el pequeño electrodoméstico de moda. La comida está lista en minutos, sin ensuciar infinidad de utensilios y además, sin emplear enormes cantidades de aceite.

Disponible en cada vez más tamaños y con más capacidad para preparar grandes cantidades de comida en menos tiempo, las freidoras de aire se han convertido en el mejor aliado tanto para los amantes de la cocina como para los que odian estar entre fogones y quieren salir del paso de forma rápida y sin complicaciones.

Uno de los supermercados que siempre apuesta por llevar a sus tiendas diferentes modelos de este tipo de electrodoméstico es Lidl. La cadena alemana cuenta con una amplia variedad de modelos, según las necesidades del consumidor. Todos ellos a precios imbatibles.

Ahora, aquellos que estén buscando hacerse con una o renovar la que ya tienen en casa están de suerte y es que el supermercado ha puesto a la venta la alternativa que estabas esperando. Se trata de la Masterpro freidora de aire caliente, con 6 l 1500 W. Una alternativa que ofrece múltiples posibilidades, además, ahora con gran descuento: de 99,99 a 44,99 euros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más práctica y barata del mercado: con 6 litros de capacidad y por menos de 50 euros / Lidl

Infinidad de platos de forma rápida y sencilla

Con capacidad de 6 litros y potencia de 220–240 V, 1500 W, la freidora de aire Masterpro de Lidl cuenta con tecnología 360° Rapid Air Heating Circulation y alcanza una temperatura de 80 a 200 °C. Además, incluye temporizador de hasta 60 minutos, control digital con 7 funciones preprogramadas, carcasa y asa de tacto frío, cesta con revestimiento antiadherente, apta para lavavajillas y pies de apoyo antideslizantes.

La oportunidad que estabas esperando ahora al mejor precio.