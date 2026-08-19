Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos más completo y barato del mercado: de acero inoxidable, antiadherente y por 5,99 euros
No dejes escapar esta oferta y consíguelos en tienda o en la web de Lidl
F. L.
Tanto quienes son amantes de la cocina como los más aficionados coincidirán en la importancia de contar con un buen set de cuchillos que permita procesar todo tipo de alimentos, desde carnes y pescados a verduras. Y nada como conseguir un juego que ofrezca variedad y que a la vez pueda ser tuyo por un buen precio.
Ahora ha sido Lidl el que ha lanzado al mercado una oferta que cumple ambas características y que puedes adquirirlo en tienda y en la web.
Disponibe en verde menta, el set se vende por solo 5,99 euros. Pero date prisa porque promete volar de las tiendas, de hecho, el color negro ya está agotado en la web.
Un set completo, de acero inoxidable y por solo 5,99 euros
Si quieres contar con el aliado perfecto de tu cocina, no dejes escapar la oportunidad de conseguir este set que incluye un cuchillo de chef, un cuchillo Santoku, un cuchillo multiusos y un cuchillo para verdura. Todos los cuchillos cuentan además con hojas extraafiladas de acero inoxidable y revestimiento antiadherente de la marca ILAG®. Además, son aptos para lavavajillas y tienen funda protectora para un almacenamiento seguro y para proteger la hoja.
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