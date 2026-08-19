Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos más completo y barato del mercado: de acero inoxidable, antiadherente y por 5,99 euros

No dejes escapar esta oferta y consíguelos en tienda o en la web de Lidl

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos más completo y barato del mercado: de acero inoxidable, antiadherente y por 4,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos más completo y barato del mercado: de acero inoxidable, antiadherente y por 4,99 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

F. L.

Tanto quienes son amantes de la cocina como los más aficionados coincidirán en la importancia de contar con un buen set de cuchillos que permita procesar todo tipo de alimentos, desde carnes y pescados a verduras. Y nada como conseguir un juego que ofrezca variedad y que a la vez pueda ser tuyo por un buen precio.

Ahora ha sido Lidl el que ha lanzado al mercado una oferta que cumple ambas características y que puedes adquirirlo en tienda y en la web.

Disponibe en verde menta, el set se vende por solo 5,99 euros. Pero date prisa porque promete volar de las tiendas, de hecho, el color negro ya está agotado en la web.

Noticias relacionadas y más

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos más completo y barato del mercado: de acero inoxidable, antiadherente y por 4,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos más completo y barato del mercado: de acero inoxidable, antiadherente y por 4,99 euros / Lidl

Un set completo, de acero inoxidable y por solo 5,99 euros

Si quieres contar con el aliado perfecto de tu cocina, no dejes escapar la oportunidad de conseguir este set que incluye un cuchillo de chef, un cuchillo Santoku, un cuchillo multiusos y un cuchillo para verdura. Todos los cuchillos cuentan además con hojas extraafiladas de acero inoxidable y revestimiento antiadherente de la marca ILAG®. Además, son aptos para lavavajillas y tienen funda protectora para un almacenamiento seguro y para proteger la hoja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  2. El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca
  3. Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
  4. Los nuevos dueños del Café Dindurra lo ponen a la venta por una cifra millonaria
  5. El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda la mujer de Santiago Abascal: 'Vais a salir redondos
  6. Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías
  7. Fichado por 1,1 millones del Villarreal y vendido por 6 al Celtic: El modelo Hassan marca el camino
  8. Nueva tragedia en la montaña asturiana: fallece un hombre en la majada de las Moñas (Cabrales)

La cantera emprendedora suma reclutas: más de 11.000 estudiantes asturianos (desde Infantil a Bachillerato) pasaron por los programa formativos de Valnalón

La cantera emprendedora suma reclutas: más de 11.000 estudiantes asturianos (desde Infantil a Bachillerato) pasaron por los programa formativos de Valnalón

Las peñas taurinas avalan la continuidad de Zúñiga al frente de El Bibio: "Entiende al público de Gijón y conoce como nadie la plaza"

Las peñas taurinas avalan la continuidad de Zúñiga al frente de El Bibio: "Entiende al público de Gijón y conoce como nadie la plaza"

Vídeo: Precaución en la playa gijonesa de el Arbeyal tras las más de 300 carabelas portuguesas recogidas: "Hay que estar al tanto"

Los incendios se apagan de noche

El cuento de la buena pipa

Largo veraneo del 26

Los muertos de Ceuta

La difícil travesía

Tracking Pixel Contents