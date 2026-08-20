¿A quién no le gusta despertar con un buen café recién hecho? Para muchos, es la mejor opción para empezar el día, aferrados al tópico de "sin café no soy persona". Y es que hay quien no renuncia a su dosis diaria de cafeína para ponerse en marcha y afrontar la rutina.

Además, la variedad de opciones que hay ahora disponible en el mercado hace que la clásica cafetera italiana tenga unos cuantos competidores como la de cápsulas o la de filtro. Por ello, si aún no tienes una y quieres sumarte a esta especie de ritual mañanero o necesitas renovar la tuya, Lidl te ofrece la oportunidad de hacerte con una cafetera espresso de la marca Silvercrest y por solo 53,99 euros. Un precio más que competitivo para disfrutar de un buen café en cualquier momento del día.

Puedes hacerte con ella tanto en tienda física como a través de la web del supermercado de origen alemán.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más completa y barata del mercado: con filtros para dos tazas y por 53,99 euros / Lidl

Café recién hecho

Con sistema de brazo portafiltros y 2 filtros para 1 o 2 tazas, esta cafetera espresso cuenta con una potente presión de bomba de 15 bares para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma. Además, tiene una boquilla de vapor de alta presión orientable para preparar bebidas calientes y espuma de leche.

Su cómoda bandeja de goteo extraíble con indicador de nivel de agua y rejilla de goteo desmontable hace que puedas tener tu café listo sin a penas ensuciar nada. Todo ellos con un depósito de agua desmontable (volumen útil: aprox. 1,2 l) y apagado automático, sin olvidar que incluye además una cuchara para café 2 en 1 con prensador para que tus cafés salgan perfectos.