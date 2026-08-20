Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más completa y barata del mercado: con filtros para dos tazas y por 53,99 euros
El imprescindible para empezar tus mañanas con el mejor café hecho en casa
F. L.
¿A quién no le gusta despertar con un buen café recién hecho? Para muchos, es la mejor opción para empezar el día, aferrados al tópico de "sin café no soy persona". Y es que hay quien no renuncia a su dosis diaria de cafeína para ponerse en marcha y afrontar la rutina.
Además, la variedad de opciones que hay ahora disponible en el mercado hace que la clásica cafetera italiana tenga unos cuantos competidores como la de cápsulas o la de filtro. Por ello, si aún no tienes una y quieres sumarte a esta especie de ritual mañanero o necesitas renovar la tuya, Lidl te ofrece la oportunidad de hacerte con una cafetera espresso de la marca Silvercrest y por solo 53,99 euros. Un precio más que competitivo para disfrutar de un buen café en cualquier momento del día.
Puedes hacerte con ella tanto en tienda física como a través de la web del supermercado de origen alemán.
Café recién hecho
Con sistema de brazo portafiltros y 2 filtros para 1 o 2 tazas, esta cafetera espresso cuenta con una potente presión de bomba de 15 bares para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma. Además, tiene una boquilla de vapor de alta presión orientable para preparar bebidas calientes y espuma de leche.
Su cómoda bandeja de goteo extraíble con indicador de nivel de agua y rejilla de goteo desmontable hace que puedas tener tu café listo sin a penas ensuciar nada. Todo ellos con un depósito de agua desmontable (volumen útil: aprox. 1,2 l) y apagado automático, sin olvidar que incluye además una cuchara para café 2 en 1 con prensador para que tus cafés salgan perfectos.
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