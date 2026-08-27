Las freidoras de aire se han convertido en un básico de la cocina. Son un electrodoméstico pequeño con el que cocinar variedad de platos de forma saludable y rápida. Desde las primeras Cosori que empezaron a marcar la fiebre por las freidoras de aire a marcas como Ninja, que ha apostado por recipientes de cristal, fáciles de lavar y mantener.

En cuanto a tamaños, también hay una gran variedad. Las hay pequeñas, ideales para una sola persona, de 5 litros, perfectas para cocinar para dos y también de dos compartimentos, que permiten cocinar hasta dos platos a la vez.

Precisamente este es el último modelo de freidora que ha lanzado Lidl, bajo su marca Silvercrest. Un básico que facilitará tu rutina y que puede ser tuya por solo 64,99 euros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire vertical más práctica y barata del mercado: prepara dos platos a la vez por solo 64,99 euros / Lidl

Una freidora, dos compartimentos

Si estás buscando una freidora que lo tenga todo estás de suerte ya que la opción que te trae Lidl permite preparar 2 platos a la vez ya que cuenta con dos zonas de cocción superpuestas, independientes y con control por separado. Además, ofrece la posibilidad de preparación en 4 niveles y cuenta con un manejo sencillo gracias a la pantalla LED con botones y mando giratorio.

Tiene también 7 programas preestablecidos: Reheat, Dehydrate, Air Fry, Roast, Prove, Bake, Ultra Crisp y función Sync-Finish: finalización simultánea de 2 platos en programas diferentes.

Su función Sync-Cook: sincronización de ambas zonas de cocción tambien es otro de sus puntos fuertes. Un aliado perfecto en la cocina que permite freír sin aceite ni grasa adicionales.

Para que te hagas una idea, tiene una cantidad máxima de patatas fritas de 870 g por cajón de fritura - 1.740 g en total. Aunque la cantidad óptima de patatas fritas: 560 g por cajón de fritura - 1.120 g en total para que queden perfectas.

Además, el cajón de fritura, los salvamanteles y las rejillas son aptos para lavavajillas y el recipiente para freír y salvamanteles con revestimiento antiadherente de alta calidad de la casa ILAG®:

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Cuenta además con manual de instrucciones y libro de recetas.